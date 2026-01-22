Test brzd stál ženu řidičák! Šoférka na Zlínsku jela v obci stovkou
Žena ze Zlínska se stala pomyslnou místní rekordmankou v překračování povolené rychlosti. Na frekventovaném místě uprostřed obce Lípa šlápla na plyn a zrychlila na více než dvojnásobek maximální rychlosti. Po zastavení policistům tvrdila, že jen chtěla pořádně ozkoušet brzdy auta.
Tak vysoká rychlost ve vysoce frekventovaném úseku překvapila i ostřílené policisty. S podobnými incidenty se totiž prý v Lípě setkávají jen velmi zřídka. Když na radaru viděli Škodu Kodiaq řítící se rychlostí 105 km/h, na chvilku nevěřili svým očím. Po zastavení řidička přišla s výmluvou, která jim přišla ještě neuvěřitelnější.
„Žena vysvětlila, že zrychlila jenom na chvíli, protože chtěla vyzkoušet funkčnost brzd na vozidle,“ popsali policisté na webu. Jedná se o tak vážný přestupek, že bloková pokuta by nestačila. Policie proto ženě na místě odebrala řidičský průkaz a hrozí jí pokuta až do 25 tisíc korun a zákaz řízení až na rok a půl.
Komentující u příspěvku na facebooku policie řidičku ani trochu nešetřili. Nechybělo málo a mohlo podle nich dojít k tragédii. „Každý den po této silnici putují školáci, těch lidí co tam přecházejí po tom, co přeskočí svodidla, tam je požehnaně,“ napsal jeden z nich.
