Muž vyhazoval hořící matraci z okna: Většímu požáru zabránil, utrpěl ale vážné popáleniny

Muž z Otrokovic se vážně popálil při vyhazování hořící matrace z okna. Do nemocnice ho přepravil vrtulník olomouckých záchranářů.
21. ledna 2026
Kuriózní nehoda v Otrokovicích skončila vážným zraněním. Muž chtěl zabránit rozšíření požáru v domě, a tak z okna vyhodil hořící matraci. Při nešťastném manévru ale utrpěl popáleniny na polovině těla. 

Nešťastník se pokoušel odvrátit vážné následky, špatně to ale dopadlo. Aby nevzplál celý dům, nenapadlo ho nic lepšího, než pokusit se vyhodit hořící matraci z okna.

„Při tomto nešťastném manévru ale utrpěl popáleniny I. a II. stupně na zhruba 50 procentech těla,“ popsali záchranáři Zlínského kraje na sociální síti. To, co se muži zprvu jevilo jako nejlepší řešení, skončilo málem tragicky.

„Záchranářské týmy pacienta zajistily v rámci přednemocniční neodkladné péče, a to včetně podání léků od bolesti a kyslíkové terapie,“ uvedli zdravotníci. Stav zraněného byl natolik vážný, že na místo povolali i záchranářský vrtulník.

Zdravotníci stabilizovaného pacienta předali leteckým kolegům. „Ti muže šetrně transportovali do popáleninového centra,“ dodali záchranáři.

Video  Zdeněk (50) málem uhořel v autě, přišel o obličej: Teď je tváří výstavy Popálek (leden 2026) 
