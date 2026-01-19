Seniorka na Zlínsku o pomoc volala hodiny: Zachránit ji pomohl soused
Záchranu seniorky (87) mají za sebou záchranáři a strážníci ze Zlína. Žena v jednom z bytů na sídlišti Jižní Svahy upadla a vlastními silami nedokázala vstát. Pomoc příšla až po několika hodinách. Pomohl i všímavý soused z vedlejšího bytu.
Zoufalé volání o pomoc soused z bytového domu zaslehl pár minut před půlnocí v pondělí 12. ledna. Krátce nato vytočil tísňovou linku. „Hlídka Městské policie Zlín z místního okrsku na místo dorazila během několika minut a zkontaktovala se jak s oznamovatelem, tak i s dalším sousedem, který disponoval klíči od seniorčina bytu,“ uvedli zlínští strážníci v tiskové zprávě.
Ženu našli strážníci ležet v koupelně. Podle všeho upadla a a již nedokázala vlastními silami vstát. „Jak sama uvedla, pravděpodobně se jí zatočila hlava a v nepohodlné pozici pak strávila do doby, než dorazila pomoc, několik dlouhých hodin,“ dodali strážníci. Na místo přijela i záchranná služba, která seniorku transportovala do nemocnice.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.