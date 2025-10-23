Výstraha platí od 18 do 23 hodin pro téměř celý Jihomoravský a Zlínský kraj a pro jižní oblasti Vysočiny.
„Počasí u nás bude ovlivňovat hluboká tlaková níže Benjamin nad severozápadní Evropou. S ní spojený frontální systém přejde přes naše území k východu. Během čtvrtečního večera a zpočátku noci přechodně zesílí západní až severozápadní vítr na jižní Moravě, na jihu Českomoravské vrchoviny a Zlínského kraje. Nárazy větru mohou být i kolem 70 kilometrů v hodině," uvedli meteorologové.
Silné poryvy větru mohou poškodit stromy. Úrazy mohou způsobit uvolněné předměty či zlomené větve. Lidé by měli zajistit okna a dveře, zabezpečit skleníky a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Při větrném počasí je vhodná opatrnost při pohybu venku i při řízení vozidel.
