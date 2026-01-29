Rodinná tragédie na Slovensku: Vyvraždil muž svoji rodinu?
Ospalým městečkem na východě Slovenska otřásla rodinná tragédie. V jednom z bytů ve Vranově nad Topľou našla policie tři bezvládná těla. Na místě byl zadržen příbuzný obětí. Vyvraždil snad svoji rodinu?
Prešovští policisté měli ve středu plné ruce práce. Všímaví sousedé zaslechli v jednom z bytů hádku a výkřiky o pomoc, neváhali a zavolali na pomoc policii.
Policie musela muže zpacifikovat
Těm se po vstupu do bytové jednotky naskytl hrůzný pohled na tři bezvládná těla, která byla pokrytá bodnořeznými ranami. Na místo okamžitě přivolali záchranné složky, bohužel nikomu nebylo pomoci.
„U 61leté ženy, 65letého muže a 42leté ženy, bohužel, lékař konstatoval úmrtí,“ potvrdila záchranná služba. V bytě se nacházel 36letý muž, kterého museli policisté zpacifikovat za pomocí donucovacích prostředků. Měl být údajně syn a bratr zemřelých.
Mohla za to hádka?
Policie zatím neuvedla bližší informace k případu. „Podrobnější informace bude možné sdělit, až to dovolí průběh vyšetřování,“ informovali.
Podle deníku TVnoviny.sk měl být podezřelý propuštěn z psychiatrické léčebny den před tragédií. Sousedé ho popisují jako tichého člověka, kterého vídávali jen zřídka. Rodinnému masakru měla předcházet hádka podezřelého muže s otcem.
Slováci jsou divocí