Střelba v ospalém městečku šokovala Austrálii: Tři mrtví, pachatelé na útěku
V malém australském městečku Lake Cargelligo zemřeli po střelbě tři lidé a další muž bojuje o zotavení v nemocnici. Policie pracuje s verzí domácího násilí a po pachateli či pachatelích stále pátrá.
V městečku v jihovýchodním australském státě Nový Jižní Wales ve čtvrtek 22. ledna po střelbě zemřeli tři lidé, další člověk byl zraněn. Útočník nebo útočníci jsou zřejmě stále na útěku, informuje agentura AP. Úřady se podle webu stanice BBC domnívají, že šlo o domácí násilí.
Incident se stal v městečku Lake Cargelligo, které má asi 1500 obyvatel. Tři lidé - dvě ženy a jeden muž - byli zastřeleni a další muž skončil v nemocnici ve vážném, ale stabilizovaném stavu.
Policie pomocí geograficky cílených textových zpráv vyzvala veřejnost, aby se této oblasti vyhýbala, a místní obyvatele, aby zůstali doma a byli na příjmu.
Střelba se odehrála v den národního smutku, kdy si Austrálie připomíná smrt 15 Židů, kteří slavili svátek chanuka a které loni na pláži Bondi Beach v Sydney zastřelili dva muži. Incident, který se stal právě v Novém Jižním Walesu, úřady vyšetřují jako teroristický čin inspirovaný teroristickou organizací Islámský stát (IS).
Staršího z pachatelů zastřelila policie a druhý útočník, jeho syn, čelí obvinění z 59 trestných činů, včetně terorismu a 15 vražd.
Australští poslanci v úterý v této souvislosti přijali dva návrhy o odkupu zbraní a přísnějších prověrkách žadatelů o zbrojní průkaz a také o tvrdším postupu proti zločinům z nenávisti. Loni bylo podle vlády ve zhruba 27milionové Austrálii rekordních 4,1 milionu střelných zbraní, z toho více než 1,1 milionu v Novém Jižním Walesu. Tamní vláda už omezuje držení zbraní na čtyři na osobu a posiluje pravomoci policie k potlačování protestů při teroristických útocích.
