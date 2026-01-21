Demonstranti umírají po tisících a íránská zlatá mládež si užívá: Tryskáče, krásky a přepych
Zlatá íránská mládež předvádí na instagramu okázalý životní styl. Superjachty, drahé butiky, luxusní jídlo, spoře oděné ženy. To je jen slabý výčet toho, čím se íránská smetánka na sociálních sítích prezentuje. Mezitím režim zabíjí tisíce nevinných lidí za to, že se mu odvážili postavit.
Proti protestujícím lidem tvrdě zasahují bezpečnostní složky a krvavě potlačují shromáždění proti režimu. Potomci duchovních, ministrů a šéfů bezpečnostních služeb žijí na růžovém obláčku a zůstávají krvavých masakrů ušetřeny.
Děti íránské elity žijí beze studu v zahraničí, podnikají a vlastní majetek, který by jako mávnutím kouzelného proutku zachránil krachující íránskou ekonomiku.
Několik tisíc žije v zemi Velkého Satana
Vrchol pokrytectví je, že zhruba pět tisíc dětí vysokých činitelů režimu žije v Americe, proti které íránský režim roky bojuje pomocí propagandy.
Skupině dětí, které bez rozpaků profitují z politické moci, korupce a majetku získaného obcházením sankcí se v Íránu říká aghazadeh.
Mezi ně patří například Mohammad Hossein Shamkhani a jeho bratr Hassan, známý jako „Hector“, kteří podnikají v Dubaji.
„Jejich životní styl rozzuřil obyvatele Íránu, zejména generaci Z, protože vidí, jak tyto bohaté děti žijí, bez jakékoliv odpovědnosti za cokoli, co dělají,“ uvedla Ella Rosenbergová, výzkumnice specializující se na Írán a financování proti terorismu.
Cílená provokace
Jedním z nejznámějších příkladů íránských aghazadeh je Sasha Sobhani, syn bývalého íránského velvyslance ve Venezuele. Sobhani se na sociálních sítích chlubí superjachtami, soukromými tryskáči, rychlými auty a luxusními večírky se spoře oděnými ženami, což ostře kontrastuje s tím, co íránský režim hlásá.
Rodiny zhýčkaných dětí vykořisťují prosté Íránce, aby potomkům zajistily pohodlný život plný luxusu. Ti žijí v blahobytu a bezpečí v zahraničí, užívají si „dekadentní“ styl života, proti kterému íránský režim bojuje a život v rodné zemi, kterou zpustošili jejich rodiče, je neláká.
Během nepokojů byli bohatí Íránci viděni, jak utíkají do sousedního Turecka, aby se vyhnuli násilí a mohli se v klidu bavit daleko od protestů. Provincie Van ve východním Turecku se stala oblíbeným cílem, kde se elita setkává v barech a nočních klubech, zatímco u nich doma se prolévá krev.
Navzdory rozsáhlým západním sankcím zůstává životní styl íránské elity téměř nedotčen nejen v zahraničí, ale i doma.
