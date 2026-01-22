Bolestná zpověď barmanky z ohnivého pekla ve Švýcarsku: Stále se mi vrací spálené obličeje!
Při silvestrovském požáru ve švýcarském baru v lyžařském středisku Crans-Montana přišlo o život 40 lidí. Dalších 115 lidí v ohnivém pekle utrpělo zranění. Podle posledních zjištění vyšetřovatelů katastrofu zřejmě způsobila prskavka, od které chytla akustická pěna na stropě baru. Podle jedné ze servírek podniku nikdo z personálu neprošel školením o požární bezpečnosti. Jako jedna z mála utekla z ohnivého pekla bez zranění, strašný zážitek je pro ni traumatizující.
Louise Leguistinové (25) se podařilo jako jedné z mála dostat ven z baru bez zranění. V baru přitom začala pracovat jen o něco málo přes dva týdny dříve, konkrétně 11. prosince. Událost prý byla velmi traumatizující. „Nedokážu od té doby pořádně spát,“ řekla deníku The Sun. „Stále se mi vrací obličeje zákazníků, úplně spálené,“ pokračovala.
K požáru prý došlo kvůli speciálnímu vystoupení pro zákazníky. Skupina si totiž objednala tucet lahví. Personál dostal za úkol přinést je ke stolu v kostýmech a se speciální choreografií. Ta zahrnovala hudbu a prskavky. V čele průvodu byla servírka Cyane Paninová (†24).
„Všichni jsme byli v kostýmech, včetně Cyane a číšníka, kterému seděla na ramenou. Možná měli jen omezený výhled,“ popsala. V tu chvíli jí prý ani nedošlo, že právě vypukl požár. Že vše začalo průvodem s prskavkami, zjistila až zpětně z videí a fotek. „Ze záznamu je jasně patrné, že plameny začaly hned na začátku průvodu. Ztratili jsme tak dobrých 30 vteřin, kdy se mohlo evakuovat,“ pokračovala.
Když se požár začal rozšiřovat, vypukla panika. Louise prý nevěděla, kde hledat hasicí přístroj, a myslela si, že služební vchod do baru byl nouzový východ. Nikdy prý totiž nedostala žádnou instruktáž o bezpečnosti a pravidlech v případě požáru.
Podle vyšetřovatelů zemřelo nejspíš 34 ze 40 obětí na schodišti, kterým se pokoušeli z ohnivého inferna utéct. Majitelé Jaques a Jessica Morettiovi jsou podezřelí ze zabití z nedbalosti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.