Hrdina z Bondi Beach otevřeně: Proč útočníka nezastřelil? Při masakru zemřelo 15 lidí
Útok na australské Bondi Beach v Sydney patří mezi ty nejkrvavější v historii země. Jako hrdina se během něj projevil otec dvou dětí Ahmed Al Ahmed. Ten neohroženě vyrval střelci zbraň z ruky, a získal tak obětem drahocenný čas. Nyní o celém incidentu otevřeně promluvil. A objasnil, proč sám na útočníky nestřílel.
Rok 2025 neskončil pro Austrálii vůbec pozitivně. V neděli 14. prosince došlo během židovských oslav na pláži Bondi Beach ke krvavému střeleckému útoku. Pachateli byli otec a syn. O život během něj přišlo 15 lidí a to včetně desetiletého dítěte. Nebýt hrdinného zásahu Ahmeda Al Ahmeda, mohlo jich klidně být daleko více.
Tomu se podařilo staršího střelce přemoct a vzít mu z ruky brokovnici. Během toho utrpěl několik střelných zranění od druhého ozbrojence. Sám se však za hrdinu rozhodně nepovažuje. „Dělal jsem jen svou povinnost. Pomáhat a chránit ostatní je povinnost každé lidské bytosti,“ řekl podle deníku The Sun na slavnostním večeru v New Yorku. Je však prý velmi poctěn, že ostatní ho hrdinou nazývají.
Chtěl chránit nevinné
Na slavnosti promluvil s obvázanou rukou. Když vyšel na pódium, dostalo se mu ovací ve stoje. Promluvil i o tom, proč žádného z útočníků nezastřelil, i když se mu dostalo té možnosti. „Nestřílel jsem, protože jsem to dělal z pokory. Chtěl jsem životy zachraňovat, ne je brát,“ řekl. „Sice mě pětkrát střelili, ale je to v pořádku. Za Austrálii a ochranu všech nevinných po celém světě budu klidně krvácet,“ dodal.
Ahmed během útoku utrpěl zranění ruky, hrudníku a ramene a musel projít několika náročnými operacemi. Jako zázrakem mu však z útoku zbudou nejspíš jen jizvy na těle a duši. Ve veřejné sbírce mu lidé vybrali skoro 35 milionů korun. Rozhodl se proto prodat svůj obchod a věnovat se rekonvalescenci.
