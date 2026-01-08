Známý lékař Marek Dvořák o tragédii ve Švýcarsku a útoku v obchoďáku: Buďme trochu hysterky!
Dvě videa, ale jedno mají společné. Na prvním si zvědavci klidně natáčejí plameny ve švýcarském klubu, kde záhy na to přišly o život čtyři desítky lidí. Na druhém je situace v hradeckém obchodním centru po útoku nožem. V prvních chvílích nikdo nechvátá do bezpečí. Známý lékař Marek Dvořák poukázal na fakt, že lidé zbytečně čekají na reakce ostatních.
„Lidé začínají reagovat až ve chvíli, kdy vidí reagovat ostatní – hlavně autority. Důvodem je často to, že nechci před okolím vypadat jako hysterka, která utíká z klubu kvůli hořící prskavce...“ uvedl Dvořák na sociální síti. Pokračoval, že lidem situace nejsou lhostejné, ale převládne nevědomý dokumentační reflex.
„Telefon je dnes způsob, jak si realitu potvrdit a uložit. To nesoudím, jen konstatuji. V tu chvíli se mozek snadno přepne do role pozorovatele. A spousta lidí si neuvědomí, jak rychle se může nebezpečí šířit a že si možná dokumentují svoji vlastní smrt místo toho, aby to aktivně řešili,“ popsal.
Obdobná byla i situace v hradeckém obchodním centru. Cizinec tam napadl po hádce druhého sekáčkem na maso, zraněná byla i náhodná svědkyně. Ani tady lidé z místa neutíkali, začali až poté, co viděli běžet policisty.
„Jenže policisté neběželi pryč, ale k autu, aby se mohli přesunout a útočníka zadržet jinde. Dav reaguje na obraz, ne na kontext - ‚když zdrhá policie, asi je to opravdu průšvih‛,“ uvedl Dvořák. A přidal i poučení, které z těchto situací plyne.
„Buďme hysterky. Aspoň trochu a aspoň někdy. Ne ve smyslu paniky, ale ve smyslu dovolit si odejít dřív, než nám to někdo potvrdí,“ vzkázal. Lidé podle něj neignorují riziko schválně, ale čekají na jasný signál zvenčí. To už může být pozdě. Pokud se člověku něco nezdá, měl by z místa odejít a nečekat na chování ostatních.
