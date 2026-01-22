Policie doma u útočníka z Chřibské našla další zbraně: Provedla i soudní pitvu
Při prohlídce bytu útočníka v Chřibské na Děčínsku policie našla další dvě střelné zbraně včetně střeliva. Při pondělním útoku měl u sebe pachatel čtyři zbraně, zastřelil zaměstnance městského úřadu a šest dalších lidí utrpělo zranění, z toho byli tři policisté. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.
Policie o výsledcích prohlídky informovala na webu. Z předběžných výsledků soudní pitvy vyplývá, že oběť zemřela v důsledku střelných poranění způsobených útočníkem. U zemřelého střelce pitva potvrdila, že zbraň obrátil proti sobě a na zranění, které si způsobil, zemřel. Zajištěné střely budou znalci zkoumat.
Během incidentu útočník vystřílel přibližně 100 nábojů, uvedla policie. Mířil i na zasahující policisty. „Ti svým zákrokem a taktickým postupem na sebe úmyslně soustředili pozornost útočníka, čímž přispěli k tomu, že nedošlo k ještě závažnějším následkům,“ uvedl mluvčí krajské policie Kamil Marek. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Nyní znalci zkoumají všechny zajištěné stopy z místa činu, vyšetřovatelé vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají svědky. Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. Policie uvedla, že útočník za sebou měl trestní minulost. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.