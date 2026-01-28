Požár v luxusním hotelu ve Švýcarsku: V akci stovka hasičů
Téměř tři stovky lidí musely být evakuovány kvůli nočnímu požáru v luxusním hotelu v zimním středisku Courchevel ve francouzských Alpách. Informují o tom francouzská média, podle nichž s požárem stále bojuje více než stovka hasičů. Čtyři z nich mají lehká zranění, hoteloví hosté vyvázli bez újmy.
Hořet začalo v úterý po 19:00 v pětihvězdičkovém hotelu Les Grandes Alpes. Požár v podkroví budovy se rychle šířil a začal ohrožovat blízko stojící sousední rezidence včetně hotelu Lana. Na místo dorazilo celkem 115 hasičů z okolních měst a obcí.
„Oheň se v noci velmi rozšířil, navzdory snahám hasičů,“ řekl médiím zástupce prefekta z města Albertville Bruno Charlot. Hasičům podle něho komplikuje zásah fakt, že na střeše leží přes půl metru sněhu, a oni se proto při hašení nemohou pohybovat po střeše. Charlot ráno odhadl, že likvidace ohně potrvá ještě hodiny.
Z hotelu i blízkých budov bylo evakuováno celkem 270 lidí, kterým v mrazivém počasí poskytla útočiště další ubytovací zařízení v okolí.
Oheň vzplál necelý měsíc poté, co při požáru v baru v jiném vysokohorském středisku Crans-Montana ve švýcarských Alpách zemřelo 40 lidí a dalších 116 utrpělo zranění.
Už zase? S těmi požáry se letos roztrhl pytel.