Tragický požár švýcarského baru má 41. oběť: V nemocnici zemřel 18letý Švýcar

1. února 2026
Silvestrovská tragédie v lyžařském středisku Crans-Montana má další oběť. Na následky zranění po novoročním požáru v tamním baru Le Constellation zemřel osmnáctiletý Švýcar, čímž se počet mrtvých zvýšil na 41.  Ničivý požár zřejmě vznikl od pyrotechniky umístěné v lahví šampaňského.

Na následky zranění způsobené novoročním požárem v baru v Crans-Montaně zemřel v sobotu 18letý Švýcar, informovala dnes agentura AFP. Počet obětí tohoto neštěstí se tak zvýšil na 41. Mladík zemřel v curyšské nemocnici, uvedly úřady kantonu Valais. Předchozí bilance uváděla 40 mrtvých a 116 zraněných, desítky z nich jsou stále hospitalizovány s popáleninami. Je mezi nimi i jedna Češka.

Smrtící pyrotechnika

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl na Nový rok při silvestrovských oslavách asi hodinu a půl po půlnoci. Místní úřady později uvedly, že příčinou byly zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnické fontány v lahvích se šampaňským, od kterých se vzňala pěnová výplň stropu určená k izolaci vzduchu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.

Zemřeli mladí lidé

Téměř všechny oběti byli mladiství a mladí dospělí. Bar byl podle obyvatel Crans-Montany oblíbený mezi teenagery - ve Švýcarsku lze pivo a víno konzumovat od 16 let. Průměrný věk obětí požáru byl 19 let, nejmladší oběti bylo 14 let.

Bar měl podle informací starosty města Nicolase Ferauda východ nahoře a dole, přičemž každé patro bylo určeno maximálně pro 100 lidí. Fungování spodního východu je předmětem vyšetřování.

