Hrůza v cirkusu: Akrobaté spadli během show! Před zraky dětí...

Akrobatrický pár při cirkusovém vystoupení na laně
Akrobatický pár Daria a Dmitriy
Autor: nkc - 
6. ledna 2026
12:10

Jedinečná podívaná se během okamžiku pro návštěvníky německého cirkusu ve Stuttgartu změnila v hrůznou vzpomínku. Pár akrobatů spadl před zraky 2400 diváků z výšky 6 metrů a utrpěl vážná zranění. Sanitka muže i ženu převezla do nemocnice a cirkus pokračoval ve večerní show!

Ve světovém vánočním cirkusu došlo v pondělí 5. ledna k zvratu uprostřed show. Umělecký pár akrobatů Daria (19) a Dmitriy (49) z Ukrajiny měli zrovna vystoupení na stuhách, při kterém došlo k neštěstí.

Akrobati běžně vystupující ve výšce mezi 5 a 10 metry z nevysvětlitelných důvodů náhle spadli přímo na zem, bez jakéhokoliv jištění. „Byla jsem na představení s dvěma vnučkami a dvěma vnoučaty ve věku 8 až 11 let. Viděli jsme, jak oba umělci padají, a nejdříve jsme si mysleli, že je to součást vystoupení. Pak ale oba dopadli na zem,“ vypověděla důchodkyně pro deník Bild. „Muž se dokázal zvednout a zůstat sedět, ale žena ležela nehnutě,“ dodala.

Po příjezdu záchranářů byli oba umělci při vědomí. Dmitriy utrpěl poranění ruky a Daria měla bolesti zad. „Podlaha je vystlaná pilinami a koberci, pád proto nebyl tak tvrdý,“ objasnil vedoucí výroby. Policejní mluvčí přesto hovořila o vážných zraněních.

Návštěvníky po nehodě personál přesunul do vedlejšího stanu a o hodinu později vystoupení pokračovalo. Podle zprávy z Stuttgarter Zeitung se tak stalo na žádost zraněných akrobatů. Navazující večerní show probíhala standardně. Šéf cirkusu uvedl jako příčinu pádu technickou závadu v rekvizitě, informoval server Schwabische Post. Policie okolnosti nehody dále vyšetřuje.

Akrobatický pár Daria a Dmitriy

