Oslava začala akustickým koncertem, který byl zhodnocen vesměs kladně. Následovat měla světelná show. Organizátoři ji zkoušeli dva dny a ohlásili její start na 18. hodinu. Ten se ale posunul už na 17:57 a reflektory šly do akce.
Lidé zůstali stát jako opaření. Dostali jen dvouminutovou blikačku jako na každé druhé diskotéce. Někteří udýchaní došli na poslední chvíli na „začátek“ akce a viděli jen pár sekund závěru...
Zdrcující kritika
Ke spokojenosti měli návštěvníci daleko. „Hanba! Ostuda!“ ozýval se dav. „To bylo vše? I pětiletý syn se ptal, kdy to začne, a on to byl už konec,“ láteřila Lenka S.
„Nejen, že akce začala dřív a skončila přesne v šest, ale hlavně to bylo naprosto o ničem. Dvouminutové blikání světýlek, které nezajalo ani malé děti,“ přidala se Veruš N.
Světelná show místo ohňostroje se ve Frýdlantě nad Ostravicí podle místních zrovna nepovedla. KC Frýdlant nad Ostravicí
„Nebyl by ten ohňostroj nakonec přece jen lepší? Nebo raději vůbec nic?,“ ptala se Míša Š.
Omluva z města
Pod palbou kritiky se za město vyjádřil místostarosta David Pavliska. Poté, co poděkoval organizátorům za přípravu akce, přišla omluva.
„Je mi líto, že světelná show jako tečka za akcí nenaplnila očekávání. Chápu kritiku a sám jsem od ní čekal mnohem víc. Mrzí nás to stejně jako vás. Je zřejmé, že alternativy za ohňostroj nemá cenu do dalších let plánovat,“ uvedl.
Město chtělo dle Pavlisky dodržet novou legislativu a neodpalovat ohňostroj na tradičním místě, které je poblíž domova seniorů, a najít jiné možnosti. Do příštího roku se možná ohňostroj vrátí, ale jinde.