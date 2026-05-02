Hoří v Českém Švýcarsku! Vrtulníky hasí, platí zvláštní stupeň poplachu
V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Platí zvláštní stupeň poplachu, kdy mohou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky z širokého okolí. Přijet se chystají i hasiči z dalších krajů. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí s bambi vaky, bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky.
Hasiči odpoledne uvedli, že požár zasáhl plochu 3x3 kilometry, později mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda upřesnil, že oheň zasáhl zhruba jeden kilometr čtvereční, tedy devětkrát menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na tři úseky. Každý má svého velitele. Dva úseky se daří hasičům mít pod kontrolou.
U požáru zasahuje 50 jednotek hasičů. Kalvoda uvedl, že zasahují dva policejní a dva armádní vrtulníky. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X.
Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
@Jan Kocián Ve svém důsledku je úplně jedno, kdy (a zda vůbec) přišla výstraha na "zvýšené riziko požáru", protože v NP (potažmo v jakémkoliv lese) je rozdělávání ohňů a kouření zakázáno ze zákona.
To je (přitaženě za vlasy) obdobné, jako byste napsal, že hostinský za nic nemůže, on tam neměl ceduli s nápisem, že nalévat nezletilým nesmí...😚