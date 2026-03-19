Vážná nehoda na Ústecku: Tahali je z plamenů!
Ve středu 18. března tři jednotky hasičů likvidovaly vzniklý požár ze dvou vozidel, která se střetla v Dolních Zálezlech na Ústecku. Celkem záchranáři z hořících vozidel vyprostili tři osoby, které následně zdravotníci hospitalizovali do nemocnice v Ústí nad Labem.
„Transportovali jsme tři zraněné lidi do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, z toho jednoho s vážným zraněním, druhého se středně těžkým a jednoho s lehkým poraněním. Celkem zde zasahovalo šest výjezdových skupin, včetně vrtulníku LZS,“ uvedli záchranáři.
Na sociálních sítích zveřejnili poděkování všem zúčastněným. „V situaci, kdy šlo o vteřiny, jste neváhali a jednali. Právě díky vám dostali účastníci nehody šanci žít dál. Jste našimi hrdiny,“ dodali.
