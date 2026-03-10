Osamělá holčička v pyžámku a bačkůrkách na sídlišti v Ústí: Chtěla za kamarádkou ze školky

Policie v Ústí nad Labem našla ztracenou holčičku
Autor: nkc - 
10. března 2026
14:09

V sobotu policisté řešili nevídaný případ. Jeli za holčičkou, kterou zpozoroval náhodný obyvatel Ústí nad Labem na sídlišti, samotnou, v bačkůrkách a oblečenou v pyžamu! Ztracená dívka údajně jela za svou kamarádkou ze školky, když maminka doma usnula. Policisté se o ni postarali a příběh měl šťastný konec.

V sobotních ranních hodinách obdrželo operační středisko městské policie Ústí nad Labem zvláštní telefonát. Občan popsal, že potkal malou opuštěnou holčičku, oblečenou v pyžamu s bačkůrkami, která se ztratila. Policejní hlídka okamžitě přijela na místo a dívenky se ujala.

Děvčátko jim vysvětlilo, že jelo autobusem na výlet za svou kamarádkou ze školky. Městská policie, ve spolupráci se státní, dohledala údaje a kontaktovala maminku. Holčičce na stanici uvařili čaj, a dokonce jí obstarali pastelky, aby se při čekání zabavila.

Matka ztracené holčičky policistům po příjezdu vysvětlila, že spala, když se dcerka vydala za dobrodružstvím, aniž by jim cokoliv řekla. Dívka měla mít namířeno do školky, protože trasu znala a jezdila tam autobusem často. Policie předala celý případ Oddělení sociálně právní ochrany dětí. V komentářích na sociálních sítích, kde policisté případ zveřejnili, se strhla lavina reakcí.

„Je pro mě fascinující, že si holčičky nikdo nevšimnul už v autobuse, v pyžamu a bez rodiče? Lidi jsou neskuteční ignoranti, jsem ráda, že se holčičce nic nestalo a že si někdo všimnul,“ vyjádřila se uživatelka. „Jela autobusem a nikomu to nebylo divné,“ napsala další. Situace způsobila pozdvižení kvůli nedbalosti ze strany matky. Zároveň všichni cítili vděk vůči policistům, kteří případ vyřešili.

Video  Tohle bylo o fous: Policisté doprovodili ženu spěchající do porodnice! Dítě přišlo na svět pět minut po příjezdu  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Uživatel_5661015 ( 10. března 2026 20:28 )

V backur­kach­....o­prava

Uživatel_5661015 ( 10. března 2026 20:26 )

Ja jednou našla chlapečka v bačkůrkach a pyžamu, který šel velmi nebezpečne v silnici, kde navíc byla zatáčka. Odvedla jsem ho na policii a tam mi řekli, at si ho zatím vezmu domu, nez najdou rodiče. Asi za hodinu přišla vyděšená babička, která jen odešla na nákup a malý se vydal na "prochazku"

