Česko oplakává oblíbenou influencerku Mínu: Selfie před smrtí

Mína (†23) sdílela poslední záběry z Thajska krátce před nehodou.
Autor: sgr - 
18. března 2026
10:55

Ještě krátce před tragédií sdílela influencerka Mína idylické záběry z Thajska. O pár hodin později ji po cestě na trénink podle rodiny a známých srazil náklaďák. Následoval boj o život a opakované resuscitace, které už byly bohužel marné.

Její poslední příspěvky na sociálních sítích dnes působí mrazivě. Oblíbená influencerka a zápasnice Dominika „Mína“ Elischerová (†23) sdílela krátce před tragédií bezstarostná videa. Dokonce ještě ráno nasdílela na instagramu záběry snídaně na pláži na ostrově Koh Samui. Na videích zachytila jídlo, atmosféru tropického ráje a svou poslední selfie. 

Krátce nato ale vyrazila na trénink. Právě cestou prý došlo k tragické dopravní nehodě, při níž ji srazil nákladní vůz. Po nárazu utrpěla vážná zranění a okamžitě ji převezli do nemocnice, kde ji lékaři opakovaně resuscitovali, její stav se ale nedařilo stabilizovat.

Rodina mezitím řešila zoufalý závod s časem. Matka se snažila zajistit převoz nebo alespoň zásah zkušenějších lékařů z Bangkoku. Pomoci se však nedočkala a mladá bojovnice zemřela. U Míny byl v závěru i její blízký kamarád Samir Margina, jenž smutnou zprávu potvrdil a sdílel společnou fotografii. „Byla jsi největší bojovnice. Děkuji ti za krásné vzpomínky,“ napsal.

Video  Zesnulá youtuberka Mina (†23): Po nemoci krve si užívala život. 
Video se připravuje ...

Mína se proslavila především na YouTube, kde působila více než deset let. Postupně si vybudovala silnou fanouškovskou základnu a pravidelně se objevovala i na akcích Clash of the Stars. Na instagramu ji sledovaly stovky tisíc lidí.

Josef Pršil ( 18. března 2026 12:02 )

Ale ti zedníci, pokrývači a tesaři pomáhají zastavovat betonem a vším možným tu krásnou krajinu, takže vlastně taky nejsou užiteční. O tom, jak často špatně svou práci odvedou a ještě si za ni řeknou nekřesťanské peníze ani nemluvě. Já bych si netroufnul určivat, kdo je užitečný, např. mně sestra tuhle v nemocnici ani neuměla napíchnout kapačku, ono dobrý influencer může být kolikrát užitečnější než zapšklý a neschopný řemeslník nebo zdravotník a lékař. Prostě jsme se na planetě vylíhli a každý má právo na život a to jak ho chce prožívat, samozřejmě vyttvořili jsme si nějaké hodnoty a zákony, které tyto způsoby života nějak mají usměrňovat, ale i ty hodnoty a zákony určil někdo nebo řekněme většina se na nich shodla, ale nikde není napsáno, že pár let bude vše jinak a top jak jsme žili dosud bude hodnoceno jako špatné ... takže užívejte dokud to jde, nevíme dne, hodiny, minuty ani sekudny a nejsme ... toho daného už to trápit nebude, ale pozůstalé často až do konce jejich životů ... buďte opatrní a nebuďte na sebe zlí

offline ( 18. března 2026 11:51 )

Influencerů a podobných lehkoživek je v Česku tisíckrát víc než českých zedníků, pokrývačů, tesařů, a podobných lidí, kteří jsou užiteční druhým a nejenom sobě.

Uživatel_6284176 ( 18. března 2026 11:44 )

Dnes se udělá celebrita z kohokoliv, jen aby bylo o kom psat

Dušan Bučko ( 18. března 2026 11:42 )

👍

DD22 ( 18. března 2026 11:42 )

Do Česka sice patřím, ale ji neznám a tak nepláču

