Smrt v dole u Tušimic: Dva dělníci uvízli ve stroji, jeden nepřežil

Aktualizováno -
18. března 2026
12:16
Autor: sgr - 
18. března 2026
09:06

Na pracovišti hnědouhelného Dolu Nástup v Tušimicích u Kadaně došlo ve středu ráno k tragické nehodě. Jeden člověk zemřel, druhý skončil s těžkým zraněním v nemocnici. Podle dostupných informací mohlo dojít k zaklínění pracovníků v těžebním stroji.

K neštěstí došlo 18. března krátce před osmou hodinou ráno v areálu dolu na Chomutovsku. Zasaženi byli dva pracovníci externí firmy. Na místo okamžitě vyrazily složky integrovaného záchranného systému včetně letecké záchranné služby.

„Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ potvrdil Blesku mluvčí záhranářů Ústeckého kraje Prokop Voleník. Druhý zraněný byl podle něj ve vážném stavu transportován vrtulníkem do nemocnice v Ústí nad Labem.

Zaklínění ve stroji?

Server Novinky.cz uvedl, že dvojice pracovníků se pravděpodobně zaklínila v jednom z těžebních strojů. Tuto verzi však zatím nikdo oficiálně nepotvrdil.

Důl patří společnosti Severočeské doly. Firma uvedla, že okolnosti události prověřuje a k případu se blíže vyjádří až po dokončení šetření. Případem se zabývají i policisté. Zjišťují, co přesně se na pracovišti stalo a zda došlo k porušení bezpečnostních pravidel.

pavel skok ( 18. března 2026 10:47 )

v 70 létech tam pár lidí skončio zabetonovaných v komíně etu2

