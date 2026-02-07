Policisté každý rok uzavřou desítky případů zmizení. Občas se stane, že se případ nikdy vyřešit nepodaří a o osudech některých lidí se jejich rodiny nikdy nedozví. Toto je přehled těch nejznámějších případů, které otřásly Českem.
Nejzáhadnější zmizení Čechů: Jana zajata indiány i kšeft s orgány?!
1.Míša Muzikářová
Jedním z mediálně nejznámějších případů je zmizení teprve dvanáctileté Míši Muzikářové z ledna roku 2017. Ani po osmi letech se ho nepodařilo dotáhnout do konce. Míša žila s matkou v Ústí nad Labem. 11. ledna vyrazila do školy, do které již však nikdy nedorazila. Nepomohlo ani pátrání, do kterého se zapojily stovky policistů i dobrovolníků.
Média zaujala mimo jiné i Míšina rodinná situace. Její matka byla podporovatelkou neonacismu a její nevlastní otec měl jen jednu ruku. Právě ten byl pro policii podezřelým číslo jedna. Už z minulosti měl záznamy o obtěžování nezletilých. Z jeho úst nikdy žádné přiznání nepadlo. Na konci ledna roku 2017 spáchal sebevraždu.
2.Jana Svobodová
Úspěšná podnikatelka Jana Svobodová z Prahy zmizela 15. července roku 2015. V osudný den vyrazila z práce domů a od té doby ji už nikdo neviděl. Kamery její auto naposledy zachytily ve Velemíně. Neseděla v něm však Svobodová, nýbrž dva neznámí muži. Večer se ještě podařilo zachytit její telefon v Antonínově dole na Jihlavsku.
Policistům se nakonec podařilo zjistit, že podnikatelku měli unést a zabít dva slovenští recidivisté. Jednoho z nich policisté dopadli v Irsku, druhý si odpykává trest za jiný zločin. Tělo Svobodové se však nikdy nenašlo a případ tak zůstává nedořešený.
3.Valerie Kvasničková
Sedmiletá Valerie Kvasničková zmizela z činžáku na pražském Žižkově. Svědci ji naposledy zahlédli v říjnu roku 2017. Přesné datum zmizení však není známé, protože pátrání se rozběhlo až o necelý rok později. Příbuzní totiž do té doby zmizení děvčátka nenahlásili.
Hlavní podezřelou se stala babička Soňa, u které Valerie a její sourozenci žili. Rok mlžila o tom, kde dívka je. Ostatním dětem tvrdila, že je na léčení, anebo že ji odvezla do Německa. Nakonec dostala osm let za týrání a zpronevěru dávek. Co se s dívkou stalo, však nikdy neprozradila.
4.Studenti z Řevnic
Trojice studentů z Řevnice se před více než dvaceti lety vypravila na výlet do Albánie. Byli to Michal Pavelka a jeho mladší bratr Jan a jejich kamarádka Lenka Tučková. V srpnu roku 2001 se vypravili do albánských hor. Už se z nich však nikdy nevrátili.
Jejich těla ani žádná další vodítka k jejich osudu se najít nepodařilo. Vyvstalo také podezření, že se trojice stala obětí nelegálního obchodu s orgány. Toto podezření albánská policie po porovnání vzorků DNA odmítla.
5.Jana Kubištová
Jana Kubištová zmizela v roce 2001 v Ekvádoru. Během výpravy se pokusila zdolat sopku Illiniza Norte. Na výšlap se nevydala sama, ale v doprovodu skupinky přátel. Na pětitisícovku však vylezla jako první, a tak se i jako první vracela dolů. A právě během sestupu se po ní slehla zem.
Jednou z možností bylo, že během sestupu spadla do jedné z hlubokých roklin ve svahu. To se však nikdy nepotvrdilo. Poslední výzvu o informacích o pohřešované Češce vydaly ekvádorské úřady v roce 2022.
„Otec choval naději, že možná přežívá se ztrátou paměti v nějaké nedaleké indiánské komunitě nebo že ji tam drží proti její vůli. Oslovil i jakéhosi šamana, který řekl, kde je žena zakopaná,“ uvedl pro server Aktuálně český diplomat Filip Kanda s tím, že se tělo i tak nenašlo.
6.Ondřej Dubanský
Mladý Čech Ondra zmizel v roce 2013 na Ukrajině. S příslibem zimních sportů se tam vydal za svým kamarádem. Za známým dojel, domů se však již nikdy nevrátil. Co se s ním přesně stalo, zůstává dodnes nejasné.
Rodina ho jela na Ukrajinu najít, podařilo se však objevit jen dva telefony ve sněhu.
7.Galerie
