Mirka zabila syna (†3) sekyrou: Prozradila motiv
V červnu minulého roku neslyšící Mirka na Slovensku brutálně zabila malého syna a jeho tělíčko odvezla na policii. Od té doby probíhá vyšetřování a soudní řízení. Psychicky nemocná matka se k činu přiznala a popsala hrůzy z minulosti v Itálii. Měla být nucena k prostituci a stala se obětí obchodu s lidmi! Prozradila i motiv vraždy.
V červnu minulého roku nedaleko slovenské obce Lendak brutálním způsobem zavraždila Mirka (31) malého syna (†3) sekyrou. Poté naložila tělíčko do kufru auta a odvezla ho na policejní stanici ve Spišské Belé. Během procesu plakala a k činu se nakonec přiznala. Údajně chtěla zabít nejdříve dítě a poté spáchat sebevraždu.
Jako prvotní motiv vraždy udala obavy, že jí syna sebere sociálka. „Já bych nechtěla, aby se můj syn trápil,“ měla říct těsně po činu, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ. Podle dostupných informací měl kolektiv chlapce ve školce šikanovat a dlouhodobě ho kvůli zděděné hluchosti nepřijímat. Mirka měla s umělou inteligencí před vraždou konzultovat nejlepší možné způsoby vraždy a případný trest.
V průběhu soudního řízení měla žena problém s komunikací a nerozuměla. Proto jí asistoval tlumočník, přes kterého se dorozumívala za pomoci znakové řeči. „Obžalovaná nerozumí odborným textům,“ sdělil její obhájce.
Psychiatr se nejdříve domníval, že matka trpěla při páchání činu halucinací. V minulosti se léčila s hlubokými depresivními stavy. Nakonec sdělil, že nejspíše byla plně přítomná. „Obžalovaná v době spáchání skutku netrpěla psychózou, nebyly u ní přítomné halucinace, ani bludy. Po čas skutku byla přítomna depresivní nálada vysokého stupně, vysoká míra úzkosti, obavy o budoucnost dítěte, bezradnost a deprimace,“ popsal znalec.
Podle odborníků byla Mirka v těžké životní situaci. Několik dní před vraždou se měla rozejít s partnerem a byla na tom špatně po finanční i psychické stránce. U soudu dokonce vyšlo najevo, že měla být v minulosti nucena v Itálii k prostituci a stala se obětí obchodu s lidmi. Odborníci se nejdříve domnívali, že se jedná o blud, nakonec se děsivá zkušenost potvrdila. Nyní jí hrozí až 25 let za mřížemi, informovala TV Markíza.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
