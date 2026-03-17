V Iráku se zřítil americký letoun: Pláč za hvězdy letectva, holčička přišla o mámu
Tragédie nad Irákem otřásla americkým letectvem. Tankovací letoun KC-135 se zřítil a šest vojáků včetně dvou žen přišlo o život. Rodiny i kolegové jsou zdrceni. Přestože se objevily spekulace o útoku, americká vláda potvrdila, že šlo o nehodu.
12. března se nad Irákem odehrála tragédie, která otřásla americkým letectvem. Tankovací letoun USA havaroval a při nehodě přišlo o život šest vojáků, mezi nimi i dvě ženy. Posádka se během tragédie nacházela v bezpečném vzdušném prostoru, informoval deník Daily Mail.
Letecké hvězdy
Jednou z obětí je kapitánka Ariana Savinová (†31) z Washingtonu. Zdrcená rodina ji popsala jako „hvězdu letectva“, která dokázala rozzářit každou místnost, do které vstoupila. Druhou obětí je seržantka Ashley Pruittová (†34) z Bardstownu v Kentucky, která měla tříletou dceru. Její smrt zanechala hlubokou díru v srdcích rodiny i kolegů, která se jen těžko zahojí.
V neděli večer oběti americký ministr obrany Pete Hegseth označil za „americké hrdinky a hrdiny“. Podle USA šlo o nehodu, ne o sestřel. Po havárii se počet amerických obětí v konfliktu s Íránem zvýšil na 13. Dalšími členy posádky byli major John Kilnner, kapitán Seth Koval, kapitán Curtis Angst a seržant Tyler Simmons. Dosud americká armáda přišla o nejméně čtyři letadla.
Velká ztráta pro USA
Havárie narušila schopnost USA provádět letecké operace nad Íránem, protože tankovací letoun KC-135 je zásadní pro zásobování palivem bombardérů a stíhaček přímo ve vzduchu.
Ačkoliv prezident Donald Trump minulý týden tvrdil, že válka bude „brzy u konce“, realita naznačuje něco jiného. O víkendu přistálo deset amerických stíhacích letounů F-35A na základně ve Velké Británii, kde se zastavují při cestě na americké základny na Blízkém východě.
Ve škole zemřelo 180 dětí, tam zase pláčou rodiče. Kolik by muselo spadnout letadel aby se to vyrovnalo? Obojí je peklo.