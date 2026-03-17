V Iráku se zřítil americký letoun: Pláč za hvězdy letectva, holčička přišla o mámu

Ministr obrany je označil za hrdinky.
Ariana Savinová je jednou z obětí tragické nehody.
Ashley Pruittová tragicky zahynula při letecké nehodě.
Do USA dorazily rakve amerických vojáků, kteří zemřeli při dronovém útoku na základnu v Kuvajtu (7.3.2026).
Autor: avi 
17. března 2026
05:00

Tragédie nad Irákem otřásla americkým letectvem. Tankovací letoun KC-135 se zřítil a šest vojáků včetně dvou žen přišlo o život. Rodiny i kolegové jsou zdrceni. Přestože se objevily spekulace o útoku, americká vláda potvrdila, že šlo o nehodu.

12. března se nad Irákem odehrála tragédie, která otřásla americkým letectvem. Tankovací letoun USA havaroval a při nehodě přišlo o život šest vojáků, mezi nimi i dvě ženy. Posádka se během tragédie nacházela v bezpečném vzdušném prostoru, informoval deník Daily Mail. 

Letecké hvězdy

Jednou z obětí je kapitánka Ariana Savinová (†31) z Washingtonu. Zdrcená rodina ji popsala jako „hvězdu letectva“, která dokázala rozzářit každou místnost, do které vstoupila. Druhou obětí je seržantka Ashley Pruittová (†34) z Bardstownu v Kentucky, která měla tříletou dceru. Její smrt zanechala hlubokou díru v srdcích rodiny i kolegů, která se jen těžko zahojí.

V neděli večer oběti americký ministr obrany Pete Hegseth označil za „americké hrdinky a hrdiny“. Podle USA šlo o nehodu, ne o sestřel. Po havárii se počet amerických obětí v konfliktu s Íránem zvýšil na 13. Dalšími členy posádky byli major John Kilnner, kapitán Seth Koval, kapitán Curtis Angst a seržant Tyler Simmons. Dosud americká armáda přišla o nejméně čtyři letadla.

Velká ztráta pro USA

Havárie narušila schopnost USA provádět letecké operace nad Íránem, protože tankovací letoun KC-135 je zásadní pro zásobování palivem bombardérů a stíhaček přímo ve vzduchu.

Ačkoliv prezident Donald Trump minulý týden tvrdil, že válka bude „brzy u konce“, realita naznačuje něco jiného. O víkendu přistálo deset amerických stíhacích letounů F-35A na základně ve Velké Británii, kde se zastavují při cestě na americké základny na Blízkém východě.

Video  Írán v propagandistickém LEGO videu: Ukazuje odvetu USA a Izraeli.  - Revájat-e fath
xyz34 ( 17. března 2026 06:42 )

Ve škole zemřelo 180 dětí, tam zase pláčou rodiče. Kolik by muselo spadnout letadel aby se to vyrovnalo? Obojí je peklo.

E M ( 17. března 2026 06:36 )

Karma je ..... co dělali v Iráku. Proč se nestará o děti. No a asi taková hvězda nebyxla.

boris fořt ( 17. března 2026 05:32 )

Stačilo málo. Nikam se necpat.

Tomáš Souček ( 17. března 2026 05:30 )

Nemá tam lítat.

KONEC VŠEM SPEKULACÍM: Rolins od Nedvěda přiznala pauzu
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Naučte se říkat NE! Mít zdravé hranice určitě není sobecké, radí mentorka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Varšava sází na zbrojení z unijních peněz, Praha podle kritiků promarňuje šanci
Kdo by měl bojovat za Česko v baráži? Máme 23 jmen: kostra ze Slavie, nesmí chybět Šulc
Orbán pouštěl hrůzu a Magyar ho měl delší. Podaří se ruským agentům ovlivnit maďarské volby?
Nejpodivuhodnější palác světa postavil pošťák. Kameny na něj sbíral 33 let
