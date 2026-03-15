Šok v restauraci v Mariánských Lázních: Pneumatiky u jídla a pach moči
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce objevili při kontrole restaurace Caffe Restaurant Central v Mariánských Lázních závažné hygienické nedostatky. Ve skladu potravin našli kromě surovin i pneumatiky nebo stavební nářadí a prostor byl silně znečištěný. Úřad proto část zázemí okamžitě uzavřel.
Inspektoři při kontrole narazili na zanedbaný sklad potravin v zázemí podniku. Podle jejich zjištění se v něm nacházely nejen suroviny určené pro přípravu pokrmů, ale také předměty nesouvisející s gastronomickým provozem. V těsné blízkosti potravin objevili například pneumatiky, látkové křeslo nebo zednické nástroje.
Sklad byl ve velmi špatném stavu. Podlaha kvůli špíně při chůzi lepila, na stěnách i dalších plochách se nacházely nečistoty a některé části prostoru nesly známky poškození. V rozích se navíc šířil nepříjemný zápach připomínající moč a po zemi ležely cigaretové nedopalky. Inspekce zároveň upozornila také na nevhodné skladování některých potravin.
Sklad museli zavřít
Kvůli zjištěným nedostatkům a možnému ohrožení zdraví zákazníků inspektoři rozhodli o zákazu používání skladu balených i nebalených potravin v zázemí restaurace. Celý podnik ale uzavřen nebyl.
