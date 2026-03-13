Český paraglidista narazil ve Švýcarsku do skály: Zraněním podlehl
Let českého paraglidisty ve švýcarských Alpách skončil tragédií. Při letu v kantonu Graubünden narazil do skály a zřítil se ze svahu asi o sto metrů níže. Záchranáři ho s těžkými zraněními přepravili vrtulníkem do nemocnice, kde později zemřel.
Ve Švýcarsku zemřel 32letý český paraglidista, který ve středu 11. března ve východošvýcarském kantonu Graubünden narazil do skály. V pátek 13. března podle portálu 20min.ch v nemocnici těžkým zraněním podlehl.
Neštěstí se stalo v Plessurských Alpách. Portál 20min.ch napsal, že Čech odstartoval z hory Weisshorn a mířil k průsmyku Carmenna. Během letu ale narazil do skály a následně se po strmém svahu zřítil asi 100 metrů.
Záchranáři Čecha vrtulníkem přepravili do nemocnice v Churu, hlavního města kantonu Graubünden, kde nyní zemřel.
