Český paraglidista narazil ve Švýcarsku do skály: Zraněním podlehl

paragliding (ilustrační foto)
paragliding (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
13. března 2026
20:46
Autor: ČTK - 
13. března 2026
20:11

Let českého paraglidisty ve švýcarských Alpách skončil tragédií. Při letu v kantonu Graubünden narazil do skály a zřítil se ze svahu asi o sto metrů níže. Záchranáři ho s těžkými zraněními přepravili vrtulníkem do nemocnice, kde později zemřel.

Ve Švýcarsku zemřel 32letý český paraglidista, který ve středu 11. března ve východošvýcarském kantonu Graubünden narazil do skály. V pátek 13. března podle portálu 20min.ch v nemocnici těžkým zraněním podlehl.

Neštěstí se stalo v Plessurských Alpách. Portál 20min.ch napsal, že Čech odstartoval z hory Weisshorn a mířil k průsmyku Carmenna. Během letu ale narazil do skály a následně se po strmém svahu zřítil asi 100 metrů.

Záchranáři Čecha vrtulníkem přepravili do nemocnice v Churu, hlavního města kantonu Graubünden, kde nyní zemřel.

Video  Paraglidista narazil do střechy luxusního hotelu  - TikTok
Video se připravuje ...

Témata:
smrtnemocnicečechnárazparaglidistaŠvýcarskoskálaGraubündenparaglidingzranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

mazanykralicek ( 13. března 2026 21:52 )

chudí tak mladý ! Hrůza

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

