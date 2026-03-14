Stačila chvilka a stala se tragédie: Alžbětka (†1) se utopila na dvoře u babičky

Alžbětka (†1) se utopila v jezírku.
Autor: sgr 
14. března 2026
10:57

Obrovské neštěstí zasáhlo rodinu ve slovenské obci Svatý Anton. Patnáctiměsíční Alžbětka se utopila v malém zahradním jezírku u domu své babičky. Na místě se ji snažil oživit tatínek, starosta obce i přivolaní záchranáři. Dítě se však zachránit nepodařilo.

Tragédie se odehrála ve čtvrtek 12. března odpoledne. Holčička byla na návštěvě u babičky. Stačil krátký okamžik nepozornosti a dítě zmizelo z dohledu dospělých a nešťastně spadlo do malého zahradního jezírka na dvoře domu. „Byla to chvilka. Vnučka nebyla na dvoře sama, jen někam odběhla,“ popsala slovenským médiím otřesená babička. Rodina ji našla ve vodě a okamžitě začala zoufalý boj o její život.

Podle dostupných informací dítě z jezírka vytáhl otec. Okamžitě zavolal na tísňovou linku a začal dceru oživovat podle pokynů operátora záchranné služby. Dispečer ho po telefonu instruoval, jak postupovat při resuscitaci, a zároveň na místo vyslal záchranáře.

Současně vyrazil na pomoc také starosta obce Martin Kminiak s kolegyní, protože obec má k dispozici přenosný defibrilátor. Resuscitace však přes rychlou reakci všech přítomných nestačila. Malé dítě se už nepodařilo přivést zpět k životu. Alžbětka zemřela.

Slovenská policie zahájila trestní stíhání pro usmrcení. V podobných případech jde často o standardní postup, jehož cílem je prověřit všechny okolnosti neštěstí, například dohled nad dítětem nebo zabezpečení místa. Rodina po neštěstí zahradní jezírko zlikvidovala.

Podle odborníků patří utopení mezi nejčastější smrtelné nehody u malých dětí. Tragédie se přitom často odehrávají přímo v blízkosti domova – například v bazénech, sudech s vodou nebo právě v zahradních jezírkách.

Alžbětka (†1) se utopila v jezírku.

Uživatel_5670035 ( 14. března 2026 15:28 )

Tolik dospělých očí a přesto neuhlídali drobečka malého. S tím se bude blbě žít.

Ladislav Horák ( 14. března 2026 14:21 )

Upřimnou soustrast a opravdu hodně, ale hodně sil pozústalým.

Dianthos ( 14. března 2026 12:33 )

Naštěstí pro ní tam byli přítomni i rodiče dítěte, takže vina je kolektivní a ne babičky.

qwerta ( 14. března 2026 12:21 )

To je pro babicku na provaz 😨

