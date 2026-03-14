Stačila chvilka a stala se tragédie: Alžbětka (†1) se utopila na dvoře u babičky
Obrovské neštěstí zasáhlo rodinu ve slovenské obci Svatý Anton. Patnáctiměsíční Alžbětka se utopila v malém zahradním jezírku u domu své babičky. Na místě se ji snažil oživit tatínek, starosta obce i přivolaní záchranáři. Dítě se však zachránit nepodařilo.
Tragédie se odehrála ve čtvrtek 12. března odpoledne. Holčička byla na návštěvě u babičky. Stačil krátký okamžik nepozornosti a dítě zmizelo z dohledu dospělých a nešťastně spadlo do malého zahradního jezírka na dvoře domu. „Byla to chvilka. Vnučka nebyla na dvoře sama, jen někam odběhla,“ popsala slovenským médiím otřesená babička. Rodina ji našla ve vodě a okamžitě začala zoufalý boj o její život.
Podle dostupných informací dítě z jezírka vytáhl otec. Okamžitě zavolal na tísňovou linku a začal dceru oživovat podle pokynů operátora záchranné služby. Dispečer ho po telefonu instruoval, jak postupovat při resuscitaci, a zároveň na místo vyslal záchranáře.
Současně vyrazil na pomoc také starosta obce Martin Kminiak s kolegyní, protože obec má k dispozici přenosný defibrilátor. Resuscitace však přes rychlou reakci všech přítomných nestačila. Malé dítě se už nepodařilo přivést zpět k životu. Alžbětka zemřela.
Slovenská policie zahájila trestní stíhání pro usmrcení. V podobných případech jde často o standardní postup, jehož cílem je prověřit všechny okolnosti neštěstí, například dohled nad dítětem nebo zabezpečení místa. Rodina po neštěstí zahradní jezírko zlikvidovala.
Podle odborníků patří utopení mezi nejčastější smrtelné nehody u malých dětí. Tragédie se přitom často odehrávají přímo v blízkosti domova – například v bazénech, sudech s vodou nebo právě v zahradních jezírkách.
Tolik dospělých očí a přesto neuhlídali drobečka malého. S tím se bude blbě žít.