Neslyšící Miriam zavraždila synka (†3) a tělo odvezla na policii: Mrazivé detaily krutého činu!

Soud s Mirkou, která zavraždila tříletého syna: Při líčení detailů plakala.
Soud s Mirkou, která zavraždila tříletého syna: Při líčení detailů plakala.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Autor: kjm - 
14. února 2026
18:28

Na specializovaném soudu v Banské Bystrici začalo soudní řízení s Miriam, která loni v létě zavraždila svého tříletého synka. Dítě měla brutálně ubodat a napadnout sekerou, jeho tělíčko pak odvézt přímo na policejní stanici. Během procesu plakala a k činu se nakonec přiznala.

K brutální smrti teprve tříletého chlapečka došlo v červnu minulého roku u obce Spišská Belá. Miriam je neslyšící a podle prokurátora chtěla syna uchránit před životem se stejným hendikepem. Před činem si na internetu vyhledávala články o tom, jak zabít dítě a jak spáchat sebevraždu. Potom si do batohu zabalila nůž, sekeru a lepící pásku a vyrazila s hochem do lesa.

Žena se u soudu při líčení podrobnosti činu rozplakala. V minulosti mluvila o hlasech, které ji k mordu měly navádět. Podle jejího obhájce byla v době vraždy v těžkých depresích. Miriam během líčení nakonec přiznala vinu. U soudu chyběl otec dítěte. Ten se potýká se zdravotními problémy.

Děsivé detaily popsal prokurátor. Chlapečka matka nejprve několikrát velkou silou bodla. „Pak ho obrátila, vzala sekeru a jednou až třikrát ho sekla do zadní části krku. Tím mu způsobila smrt,“ citoval deník Nový Čas promluvu státního zástupce. Miriam se měla následně pokusit o sebevraždu. Tělíčko syna nakonec naložila do kufru a odvezla na policejní stanici.

Miriam je obviněná z vraždy. Na dalším slyšení by měl promluvit i expert z oblasti psychiatrie a očekává se vynesení rozsudku.

Video  Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.  - Blesk: David Malík
Video se připravuje ...

Soud s Mirkou, která zavraždila tříletého syna: Při líčení detailů plakala.
Soud s Mirkou, která zavraždila tříletého syna: Při líčení detailů plakala.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.

Témata:
smrtvražda dítětesmrt dítěteSlovenskovražda dítěte matkoupolicievraždaBanská Bystricapolicejní stanicesekeraSpišská Belá
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šok, trápení i nenávist: Petr Janda už pravdu neskrývá
Šok, trápení i nenávist: Petr Janda už pravdu neskrývá
Aha!
Valentýnský horoskop: Co vám hvězdy nadělí v lásce a jak přežít svátek zamilovaných?
Valentýnský horoskop: Co vám hvězdy nadělí v lásce a jak přežít svátek zamilovaných?
Dáma.cz
Nejlepší romantické filmy, které byste měli vidět nejen na Valentýna
Nejlepší romantické filmy, které byste měli vidět nejen na Valentýna
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Británie vyšle válečné lodě, stíhačky a další vojenské síly do Arktidy
Británie vyšle válečné lodě, stíhačky a další vojenské síly do Arktidy
e15
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slováci ovládli skupinu. Ve hře derby s Čechy
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slováci ovládli skupinu. Ve hře derby s Čechy
iSport
Babišův kruh důvěry: Kdo je momentálně v blízkém okolí premiéra?
Babišův kruh důvěry: Kdo je momentálně v blízkém okolí premiéra?
Reflex
Mughalské srdcovky Lenky Hrabalové
Mughalské srdcovky Lenky Hrabalové
Lidé a země