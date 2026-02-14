Neslyšící Miriam zavraždila synka (†3) a tělo odvezla na policii: Mrazivé detaily krutého činu!
Na specializovaném soudu v Banské Bystrici začalo soudní řízení s Miriam, která loni v létě zavraždila svého tříletého synka. Dítě měla brutálně ubodat a napadnout sekerou, jeho tělíčko pak odvézt přímo na policejní stanici. Během procesu plakala a k činu se nakonec přiznala.
K brutální smrti teprve tříletého chlapečka došlo v červnu minulého roku u obce Spišská Belá. Miriam je neslyšící a podle prokurátora chtěla syna uchránit před životem se stejným hendikepem. Před činem si na internetu vyhledávala články o tom, jak zabít dítě a jak spáchat sebevraždu. Potom si do batohu zabalila nůž, sekeru a lepící pásku a vyrazila s hochem do lesa.
Žena se u soudu při líčení podrobnosti činu rozplakala. V minulosti mluvila o hlasech, které ji k mordu měly navádět. Podle jejího obhájce byla v době vraždy v těžkých depresích. Miriam během líčení nakonec přiznala vinu. U soudu chyběl otec dítěte. Ten se potýká se zdravotními problémy.
Děsivé detaily popsal prokurátor. Chlapečka matka nejprve několikrát velkou silou bodla. „Pak ho obrátila, vzala sekeru a jednou až třikrát ho sekla do zadní části krku. Tím mu způsobila smrt,“ citoval deník Nový Čas promluvu státního zástupce. Miriam se měla následně pokusit o sebevraždu. Tělíčko syna nakonec naložila do kufru a odvezla na policejní stanici.
Miriam je obviněná z vraždy. Na dalším slyšení by měl promluvit i expert z oblasti psychiatrie a očekává se vynesení rozsudku.
