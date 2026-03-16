Lidé se loučili s Eliškou a Lukášem: Bílé rakve a chlapi v slzách
V sobotu proběhl ve Valašských Klouboukách pohřeb mladé dvojice Elišky a Lukáše. Pár zemřel 2. března při tragické nehodě na motorce. A právě kolegové motorkáři se s dvaadvacetiletým mladíkem a o rok starší přítelkyní přišli rozloučit v hojném počtu.
Sobotního obřadu se zúčastnily stovky lidí. Eliška a Lukáš byli mezi místními i v motorkářské komunitě velmi oblíbení, smrt dvou mladých lidí jejich okolí nesmírně zasáhla. „Přišel jsem se s nimi rozloučit jako motorkář. Vyhasly dva mladé životy. My se mezi sebou bereme jako rodina,“ řekl podle CNN Prima News jeden z účastníků pohřbu.
Smutnou událost místní motorkáři nesou velmi těžce. „Lukáš byl mladý a perspektivní kluk. Pamatuji si ho jako sportovce – byl to skvělý chlap. Když o tom mluvíme, běhá nám mráz po zádech,“ popsal další motorkář. Mladou dvojici uložili k poslednímu společnému odpočinku v bílých rakvích.
Eliška a Lukáš tragicky přišli o život 2. března. Stalo se tak na hlavním silničním tahu ze Vsetína směrem k hraničnímu přechodu Broumov-Bylnice. Okolnosti nehody jsou zatím stále předmětem vyšetřování. Jisté však je, že je na rovném úseku silnice smetlo terénní auto. Proč se tak stalo, policisté zjišťují.
