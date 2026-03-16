Lidé se loučili s Eliškou a Lukášem: Bílé rakve a chlapi v slzách

Motorkáři se přišli rozloučit s mladým párem.
Autor: kjm 
16. března 2026
11:55

V sobotu proběhl ve Valašských Klouboukách pohřeb mladé dvojice Elišky a Lukáše. Pár zemřel 2. března při tragické nehodě na motorce. A právě kolegové motorkáři se s dvaadvacetiletým mladíkem a o rok starší přítelkyní přišli rozloučit v hojném počtu. 

Sobotního obřadu se zúčastnily stovky lidí. Eliška a Lukáš byli mezi místními i v motorkářské komunitě velmi oblíbení, smrt dvou mladých lidí jejich okolí nesmírně zasáhla. „Přišel jsem se s nimi rozloučit jako motorkář. Vyhasly dva mladé životy. My se mezi sebou bereme jako rodina,“ řekl podle CNN Prima News jeden z účastníků pohřbu.

Smutnou událost místní motorkáři nesou velmi těžce. „Lukáš byl mladý a perspektivní kluk. Pamatuji si ho jako sportovce – byl to skvělý chlap. Když o tom mluvíme, běhá nám mráz po zádech,“ popsal další motorkář. Mladou dvojici uložili k poslednímu společnému odpočinku v bílých rakvích.

Eliška a Lukáš tragicky přišli o život 2. března. Stalo se tak na hlavním silničním tahu ze Vsetína směrem k hraničnímu přechodu Broumov-Bylnice. Okolnosti nehody jsou zatím stále předmětem vyšetřování. Jisté však je, že je na rovném úseku silnice smetlo terénní auto. Proč se tak stalo, policisté zjišťují.

Video  Tragická nehoda na hlavním tahu u Velvar, 9. března 2026  - Blesk.cz - David Malík
Video se připravuje ...

Témata:
nehodasmrtmotorkářpársmrtelná nehodapohřebValašské Klobouky
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

