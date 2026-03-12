Poslední rozloučení s těhotnou Nikoletou: Zavraždil ji manžel Patrik?!
Obrovská tragédie před pár dny zasáhla Slovensko. Těhotná maminka Nikoleta byla v obci Veľké Úľany zavražděna. Hlavním podezřelým je manžel Patrik, kterého policie našla na místě celého od krve. Útoku měl přihlížet jeho syn, který zavolal záchranku. V pátek 13. března proběhne poslední rozloučení. Sociální sítě zavalila vlna smutku.
Slovensko zaplavil zármutek po hrozivém činu, který se stal v neděli 8. března v obci Veľké Úľany. V domě, kde bydlela Nikoleta (†35), manžel Patrik (38) a Patrikův syn (12), došlo k násilnému činu, jenž skončil smrtí těhotné maminky. Policisté případ vyšetřují a hlavním podezřelým je, podle nich, Patrik.
Celá rodina zesnulé Nikolety truchlí. Pohřební služba na sociálních sítích sdílela smuteční parte s rozloučením, které oficiálně proběhne v pátek 13. března od 14:00 v Senci. Pod příspěvkem se okamžitě strhla lavina komentářů plných podpory. „Niki, odpočívej v pokoji. Rodině upřímnou soustrast a hodně sil,“ stojí v jednom z nich.
Pod smutečním oznámením se vyjádřil i otec zesnulé. „Chtěl jsem každému poděkovat, ale facebook už mi zablokoval odpovědi, takže alespoň takto, všem Vám velmi děkuji,“ napsal. Parte sdílela i Nikoletina sestra Katarína.
Vyšetřovatelé se stále snaží zjistit, co se vlastně v domě stalo. Po příjezdu policie našla manžela Patrika s rukama od krve a drobným poraněním, uvedl server Jeden Deň Plus. „Říká se, že měl manžel něco s drogami, ale jestli to je pravda, nevím,“ prozradila žena žijící v obci. Celému násilnému činu přihlížel syn, který zavolal záchranku.
