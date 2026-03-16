Štefana a Evu zavraždil jejich syn?! Mrtvoly přikryl peřinami
Začátkem března začala policie na Slovensku vyšetřovat případ s podezřením z vraždy. V jednom z bratislavských bytů našli policisté dva mrtvé seniory, Štefana a Evu. Od té doby se případ posunul a hlavním podezřelým je syn Štefan mladší. Soud ho poslal do vazby. Údajně je psychicky nemocný.
Od soboty, 7. března, policie na Slovensku vyšetřuje smrt dvou seniorů, Štefana staršího (†69) a Evy (†75), nalezených v bratislavském bytě. Ze soudního usnesení vyplývá, že je hlavním podezřelým jejich syn Štefan (37), který je nyní ve vazbě. Zároveň v průběhu vyšetřování vyplouvají na povrch děsivé okolnosti případu.
Podle serveru Nový Čas policii na místě činu v osudný den otevřel dveře rozrušený syn a okamžitě oznámil, že jsou jeho rodiče mrtví. Po vpuštění do bytu policisté našli dvě mrtvá těla na zemi přikrytá peřinami. Syn neustále měnil svou výpověď a čas, kdy mělo k tragédii dojít.
Ze soudního řízení vyplývá, že měl Štefan oba rodiče násilně napadnout neznámým předmětem. Údajně je bil do hlavy, krku, zlomil jim několik žeber, způsobil zranění hrudníku, a nakonec i otok mozku, který měl být hlavní příčinou smrti. Policie na místě našla stopy po souboji, včetně krve a vlasů.
Není to poprvé, co byl Štefan vůči rodičům agresivní. Podle deníku PLUS Jeden Deň se měla situace opakovat a postupně gradovat. Syn se měl dokonce pokusit napadnout i lékařku přivolanou na místo činu. „Z doposud zjištěných skutečností vyplývá důvodná obava, že by obviněný, v případě propuštění na svobodu, mohl pokračovat v páchání trestné činnosti,“ stojí ve zdůvodnění vazby.
Štefan přiznal, že nepohrdne alkoholem a bere léky předepsané od doktora. Zdůraznil, že tyto látky nikdy nekombinuje. Dříve byl hospitalizovaný na psychiatrii a má diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchu, schizofrenii a psychopatii. Sám tvrdí, že si z činu nic nepamatuje a občas má paranoidní pocity. Soudní řízení a vyšetřování bude nadále pokračovat.
