Štefana a Evu zavraždil jejich syn?! Mrtvoly přikryl peřinami

Autor: nkc - 
16. března 2026
18:47

Začátkem března začala policie na Slovensku vyšetřovat případ s podezřením z vraždy. V jednom z bratislavských bytů našli policisté dva mrtvé seniory, Štefana a Evu. Od té doby se případ posunul a hlavním podezřelým je syn Štefan mladší. Soud ho poslal do vazby. Údajně je psychicky nemocný.

Od soboty, 7. března, policie na Slovensku vyšetřuje smrt dvou seniorů, Štefana staršího (†69) a Evy (†75), nalezených v bratislavském bytě. Ze soudního usnesení vyplývá, že je hlavním podezřelým jejich syn Štefan (37), který je nyní ve vazbě. Zároveň v průběhu vyšetřování vyplouvají na povrch děsivé okolnosti případu.

Podle serveru Nový Čas policii na místě činu v osudný den otevřel dveře rozrušený syn a okamžitě oznámil, že jsou jeho rodiče mrtví. Po vpuštění do bytu policisté našli dvě mrtvá těla na zemi přikrytá peřinami. Syn neustále měnil svou výpověď a čas, kdy mělo k tragédii dojít.

Ze soudního řízení vyplývá, že měl Štefan oba rodiče násilně napadnout neznámým předmětem. Údajně je bil do hlavy, krku, zlomil jim několik žeber, způsobil zranění hrudníku, a nakonec i otok mozku, který měl být hlavní příčinou smrti. Policie na místě našla stopy po souboji, včetně krve a vlasů.

Není to poprvé, co byl Štefan vůči rodičům agresivní. Podle deníku PLUS Jeden Deň se měla situace opakovat a postupně gradovat. Syn se měl dokonce pokusit napadnout i lékařku přivolanou na místo činu. „Z doposud zjištěných skutečností vyplývá důvodná obava, že by obviněný, v případě propuštění na svobodu, mohl pokračovat v páchání trestné činnosti,“ stojí ve zdůvodnění vazby.

Štefan přiznal, že nepohrdne alkoholem a bere léky předepsané od doktora. Zdůraznil, že tyto látky nikdy nekombinuje. Dříve byl hospitalizovaný na psychiatrii a má diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchu, schizofrenii a psychopatii. Sám tvrdí, že si z činu nic nepamatuje a občas má paranoidní pocity. Soudní řízení a vyšetřování bude nadále pokračovat.

Jastraban promluvil o konci: Je prostě čas na rozvod
Jastraban promluvil o konci: Je prostě čas na rozvod
Aha!
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Dáma.cz
Trojnásobná máma a autorka Velké knihy snů Petra Novotná: Dětské noční můry jsou běžné. K pomoci stačí málo
Trojnásobná máma a autorka Velké knihy snů Petra Novotná: Dětské noční můry jsou běžné. K pomoci stačí málo
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Miliardář Němec mění svůj sportovní byznys, chce ukázat Američanům Kästle
Miliardář Němec mění svůj sportovní byznys, chce ukázat Američanům Kästle
e15
Zlomové okamžiky formování (S)party. Za poslední rok si prošla vyhazovy, kalupem i úlevou
Zlomové okamžiky formování (S)party. Za poslední rok si prošla vyhazovy, kalupem i úlevou
iSport
Orbán pouštěl hrůzu a Magyar ho měl delší. Podaří se ruským agentům ovlivnit maďarské volby?
Orbán pouštěl hrůzu a Magyar ho měl delší. Podaří se ruským agentům ovlivnit maďarské volby?
Reflex
Od pohostinnosti k frustraci: temná stránka turistického boomu v dnešním Japonsku
Od pohostinnosti k frustraci: temná stránka turistického boomu v dnešním Japonsku
Lidé a země