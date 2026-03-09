Policie našla v bytě těla seniorů Evy a Štefana: Vraždil syn?!

Policie vyšetřuje smrt dvou seniorů v Bratislavě jako možnou vraždu.
Manželský pár našla policie v jejich bytě.
Autor: kjm 
9. března 2026
18:58

Policie na Slovensku vyšetřuje děsivý případ. V bytě v Bratislavě našli vyšetřovatelé bezvládná těla seniorů Štefana a Evy. Případ policie vyšetřuje pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zadržela jednoho muže, který by podle informací médií měl být synem obětí.

Policie o nálezu těl dvou seniorů informovala v sobotu. Přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt, konkrétní okolnosti jejich úmrtí vyšetřovatelé zatím nezveřejnili. „V rámci úkonů spustil vyšetřovatel krajské kriminální policie trestní stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ napsala na facebooku bratislavská policie.

Zadržený muž by měl být podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ synem zemřelého páru. Vyšetřováním okolností případu se policie nadále věnuje. Manželé v domě bydleli od roku 1999 a mezi sousedy byli velmi oblíbení. „Jsem z toho v šoku, stejně jako všichni tady v domě,“ popsala pro deník Nový Čas sousedka. „Častěji jsem viděla starého pána s taškami, syn se tu za rok a půl, co tu bydlím, ani jednou neukázal,“ dodala.

Štefan podle sousedů pracoval až donedávna na Slovenské akademii věd, Eva dělala průvodkyni na bratislavském hradě. Dvojici před děsivým nálezem sousedé delší dobu neviděli. Syna však někteří sousedé v posledních dnech viděli. „Ptala jsem se ho, jak se má máma. Že prý byla v nemocnici a teď je ještě na léčení. Že prý je v pohodě, stejně jako táta. Když to tak řekl, zklidnilo nás to,“ řekla. „Ten syn byl zvláštní, nikdy nás však nenapadlo, že by udělal něco takového,“ dodala.

