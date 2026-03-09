Muž v Týně se po sporu střelil jateční pistolí: Zemřel v nemocnici

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
9. března 2026
08:12

Policie vyjížděla do bytu v Týně nad Vltavou kvůli hlášení o muži s jateční pistolí. Na místě ho našla těžce zraněného. I přes zásah lékařů později v nemocnici zemřel, policie předběžně pracuje s verzí, že si zranění způsobil sám.

Jateční pistolí se v neděli 8. března vážně zranil muž v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Zranění později podlehl v nemocnici. Podle policie si zranění pravděpodobně způsobil sám. Policisty přivolala asi tři hodiny po půlnoci žena. Uvedla, že ji muž doma napadá, má jateční pistoli a vyhrožuje smrtí, uvedl mluvčí krajské policie Jiří Matzner.

„Policisté po vstupu do bytu zjistili, že žena je naštěstí v pořádku, ale muž pravděpodobně uvedenou zbraň namířil proti sobě,“ uvedl Matzner.

V sobotu večer policie zasahovala také u rodinného sporu v Lišově na Českobudějovicku. Žena tam záchranářům oznámila, že byla bodnuta nožem do stehna. Se záchrannou službou tedy jeli policisté. „V bytě našli zraněnou, ale velmi agresivní ženu pod vlivem alkoholu,“ uvedl mluvčí. Záchranáři ji převezli do nemocnice.

Zraněnou mohl podle policie napadnout manžel, který ale měl zároveň před ženou s nožem bránit děti. Vyšetřování bude podle policie pokračovat.

