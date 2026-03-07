Vrah holčiček ve vězení prožil muka: Vězeň mu rozmašíroval lebku kovovou tyčí
Je všeobecně známo, že vrazi dětí zažívají ve vězení peklo na zemi. To může potvrdit i případ jednoho z nejnenáviděnějších vrahů ve Velké Británii. Ian Huntley v roce 2002 zavraždil desetileté kamarádky Holly Wellsovou a Jessicu Chapmanovou. Teď ho ve vězení brutálně napadl jiný vězeň kovovou tyčí s hroty. Vrah malých holčiček podlehl zraněním v nemocnici, kde několik dní bojoval o život.
Vrah z města Soham si odpykával doživotní trest za vraždu desetiletých dívek Holly Wellsové a Jessicy Chapmanové, které zabil ve svém domě v roce 2002. Dívky se tehdy po rodinném grilování vydaly do obchodu pro sladkosti. Huntley je zavraždil, jejich těla odvezl asi 20 kilometrů od města a pokusil se je spálit. Jejich zmizení spustilo obrovské pátrání, do kterého se zapojily stovky policistů i místní obyvatelé.
Dopaden díky novináři
Podezření na Huntleyho padlo poté, co v rozhovoru s novinářem Brianem Farmerem překvapivě detailně popisoval, jak by se unesené dívky mohly chovat, přestože je neznal. Všímavému novináři navíc připadalo podezřelé, že se Huntley nechce nechat vyfotografovat, a upozornil na něj policii. V roce 2003 vyfasoval Huntley doživotí.
Od té doby zažíval ve vězení peklo na zemi, které si zasloužil. Polejvání vařící vodou, podříznutí krku, bodnutí nožem… to vše jako zázrakem přežil. V roce 2024 navíc údajně provokoval tím, že nosil fotbalový dres Manchesteru United s číslem 10, stejný typ trička měly dívky v den, kdy zmizely.
Hádka s vězněm byla fatální
Fatální pro něj byla hádka s jiným vězněm v dílně na třídění kovového odpadu, informuje deník Daily mail. Naštvaný trojnásobný vrah Anthony Russell neváhal, vzal kovovou tyč z bedny s odpadem a třikrát ho vší silou udeřil do hlavy. Za to prý Rusell sklidil od spoluvězňů bouřlivé ovace.
Huntley zůstal ležet v kaluži krve a dozorcům se nejprve zdálo, že je mrtvý, protože nedýchal. Záchranáři ho však uvedli do umělého spánku a převezli do nemocnice. Podle zdrojů mu dávali pouze pětiprocentní šanci na přežití. Matka Lynda Richardsová (71) byla po jeho boku, když lékaři odpojili ventilátor, jenž ho udržoval při životě.
Jeho matka údajně uvedla, že po útoku byl její syn k nepoznání a připustila, že část jí usvědčuje v jeho smrt, vzhledem k tomu, že během pobytu ve vězení byl už několikrát napaden.
Takové zrůdy se mají oddělat okamžitě a ne je krmit v base a čumět na televizi. Pryč s nimi!!!