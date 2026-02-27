„Zabil jsem tátu. Nenávidím se.“ Školák (11) zastřelil otce kvůli konzoli
Clayton Dietz z Pensylvánie je obviněn z vraždy svého adoptivního otce, kterého podle policejních zpráv zastřelil ve spánku. Motiv činu? Hněv poté, co mu na jeho narozeniny zabavil herní konzoli Nintendo Switch. I přes svůj nízký věk je podle zákonů státu Pensylvánie automaticky obviněn jako dospělý, a jeho obhajoba nyní bojuje za přesun případu k soudu pro mladistvé.
V malé obci v americkém státě Pennsylvania se v polovině ledna odehrál děsivý čin. V Duncannonu měl malý Clayton zastřelit svého adoptivního otce Douglase Dietze (†42) jediným výstřelem do hlavy. K incidentu došlo krátce po půlnoci, v den chlapcových jedenáctých narozenin. Douglas mu podle vyšetřovatelů vzal konzoli a poslal ho do postele. Rozhodnutí dítě rozrušilo natolik, že nedokázalo usnout.
Hledal konzoli, našel zbraň
Chlapec se vrátil z pokoje a začal hledat schovanou konzoli. Při tom měl objevit klíč od trezoru, kde byl uložen revolver a náboje. Trezor otevřel. Konzoli uvnitř nenašel, místo toho ale sáhl po střelné zbrani. Tu nabil a zamířil do ložnice, kde otec spal. Vystřelil jediný náboj, jenž muže zasáhl do hlavy. Zranění bylo smrtelné.
Výstřel probudil adoptivní matku Jillian. Nejprve si myslela, že slyšela ohňostroj. Když se pokusila manžela probudit, nereagoval. Po rozsvícení světla si všimla krve na posteli. Clayton podle její výpovědi vešel místnosti se slovy: „Zabil jsem tátu. Nenávidím se.“ Krátce po třetí hodině ráno žena zavolala na tísňovou linku. Přivolaní záchranáři už však muži nedokázali pomoci.
Může být souzen jako dospělý
Policie chlapce zadržela a převezla na stanici. Případu si všimla světová média včetně deníku Daily Mail. Podle jejich informací působil Clayton při soudním jednání nepřítomně.
Zákony státu Pennsylvania stanovují, že dítě obviněné z vraždy je automaticky posuzováno jako dospělý pachatel. Teoreticky mu tak hrozí i doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. Obhájce Dave Wilson nicméně oznámil, že požádá o přesun případu k soudu pro mladistvé, kde by trestní sazba byla výrazně mírnější.
Otazníky kolem rodinného zázemí
Vyšetřovatelé zatím neoznámili žádné důkazy o dlouhodobém týrání nebo zanedbávání. Manželé si chlapce adoptovali v roce 2018. Soudní dokumenty však zmiňují modřinu nad levým okem a drobnou tržnou ránu na rtu při zadržení. Původ zranění zůstává nejasný.
