Houslistka si šla zacvičit pilates: Populární stroj ji katapultoval a skončila na vozíku
Světově proslulá houslistka Maya Meronová (45) měla slibně rozjetou kariéru. Hrála ve špičkovém Londýnském symfonickém orchestru a vystupovala v prestižních sálech po celém světě. Když se šla jednoho dne odreagovat na cvičení pilates, její život se v mžiku změnil v noční můru.
Měl to být den jako každý jiný. Maya se šla odreagovat cvičením pilates do populárního studia Heartcore v Londýně. Když prováděla cvik „pes hlavou dolů“ na pilates stroji, netušila, že se během vteřiny její život změní v horor. Stroj selhal a s obrovskou silou ji katapultoval dolů a dopředu. Maya ztratila vědomí a probudila se až v nemocnici. Následky byly děsivé.
Skončila na vozíku
Maya utrpěla zlomeninu levého lokte a vážná poranění břicha a trvale si poškodila nervy. Skončila na vozíku a musela se smířit s nejhorší zprávou. Na housle už nikdy hrát nebude.
Maya pro Daily Mail uvedla: „Měla jsem pocit, že mě někdo brutálně udeřil do břicha, a přes hluk padajícího stroje jsem slyšela, jak mi praskl loket. To je zvuk, na který nikdy nezapomenu.“ Tím ale Mayina noční můra neskončila.
Majitelka studia Heartcore, Jess Schuringová, která se chlubí tím, že mezi jejími klientkami jsou vévodkyně ze Sussexu a Victoria Beckhamová dala od nehody ruce pryč. Odmítala převzít jakoukoliv zodpovědnost a osočila Mayu, že si zranění způsobila nedbalostí.
Vzala vyšetřování do vlastních rukou
Mayu to ale nezlomilo. Pod různými identitami začala navštěvovat pilates studia Heartcore a předstírat, že je nemožná začátečnice. Personálu říkala, že má poraněný prst, který jí brání cvičit, a že potřebuje jen instrukce, jak používat stroje Coreformer. Podařilo se jí odhalit vady u přibližně 50 strojů, které mohly způsobit nebezpečná selhání.
Po sedmi letech mravenčí práce se jí konečně podařilo nashromáždit dostatek důkazů a spojit své zranění s vadným pilates strojem. Studio Heartcore jí muselo vyplatit tučné odškodné.
