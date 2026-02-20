Spoluzakladatel módního gigantu záhadně zemřel: Pád ze 17. patra!
Milionář Quentin Griffiths, který stál u zrodu jednoho z největších online prodejců módy na světě, zahynul po pádu z balkonu luxusního kondominia v thajské Pattayi. Britský podnikatel se v posledních letech potýkal s ostrými právními spory se svou thajskou exmanželkou a čelil obviněním z milionových podvodů. Policie zatím cizí zavinění nevyloučila.
Tělo britského magnáta (†58) bylo nalezeno v ranních hodinách na chodníku pod mrakodrapem, kde vlastnil apartmán. Podle informací deníku Daily Mail dopadl Griffiths ze 17. patra. Přestože vyšetřovatelé na místě nenalezli žádné stopy po zápase nebo násilném vniknutí do bytu, případ je nadále veden jako „podezřelé úmrtí“. Místní policie čeká na výsledky pitvy a toxikologických testů, což může trvat i několik měsíců.
Rodina a blízcí jsou v šoku. „Je to obrovská záhada. Termín 'podezřelé okolnosti' je skloňován stále dokola, ale nikdo zatím neví, co se přesně stalo,“ prohlásil rodinný známý.
Válka o miliony a obvinění z padělání
Tragédie přichází v době, kdy byl Griffiths zapleten do drsného právního sporu se svou thajskou exmanželkou. Ta ho loni obvinila, že bez jejího vědomí padělal dokumenty, aby mohl prodat pozemky a akcie v jejich společné firmě. Šlo o částku ve výši zhruba půl milionu liber, tedy přibližně 14,5 milionu korun. Griffiths naopak tvrdil, že peníze z firmy odčerpala ona. Kvůli těmto obviněním byl v minulosti zadržen k výslechu, později ho policie propustila. Vyšetřování podle dostupných informací pokračovalo i v době jeho smrti.
Od start-upu k miliardovému impériu
Quentin Griffiths patřil ke klíčovým postavám britské e-commerce. V roce 2000 společně s Nickem Robertsonem a Andrewem Reganem založil společnost ASOS, původně nazvanou As Seen On Screen. Firma se během let proměnila v globálního hráče s hodnotou kolem tří miliard liber, tedy zhruba 87 miliard korun.
Z vedení odešel v roce 2005 a následně prodal své akcie za více než 15 milionů liber (435 milionů korun). Do Thajska se přestěhoval kolem roku 2007. Po rozvodu s první britskou manželkou zde založil novou rodinu. Zanechal po sobě tři děti.
