Spoluzakladatel módního gigantu záhadně zemřel: Pád ze 17. patra!

Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Autor: sgr - 
20. února 2026
12:31

Milionář Quentin Griffiths, který stál u zrodu jednoho z největších online prodejců módy na světě, zahynul po pádu z balkonu luxusního kondominia v thajské Pattayi. Britský podnikatel se v posledních letech potýkal s ostrými právními spory se svou thajskou exmanželkou a čelil obviněním z milionových podvodů. Policie zatím cizí zavinění nevyloučila.

Tělo britského magnáta (†58) bylo nalezeno v ranních hodinách na chodníku pod mrakodrapem, kde vlastnil apartmán. Podle informací deníku Daily Mail dopadl Griffiths ze 17. patra. Přestože vyšetřovatelé na místě nenalezli žádné stopy po zápase nebo násilném vniknutí do bytu, případ je nadále veden jako „podezřelé úmrtí“. Místní policie čeká na výsledky pitvy a toxikologických testů, což může trvat i několik měsíců.

Rodina a blízcí jsou v šoku. „Je to obrovská záhada. Termín 'podezřelé okolnosti' je skloňován stále dokola, ale nikdo zatím neví, co se přesně stalo,“ prohlásil rodinný známý.

Válka o miliony a obvinění z padělání

Tragédie přichází v době, kdy byl Griffiths zapleten do drsného právního sporu se svou thajskou exmanželkou. Ta ho loni obvinila, že bez jejího vědomí padělal dokumenty, aby mohl prodat pozemky a akcie v jejich společné firmě. Šlo o částku ve výši zhruba půl milionu liber, tedy přibližně 14,5 milionu korun. Griffiths naopak tvrdil, že peníze z firmy odčerpala ona. Kvůli těmto obviněním byl v minulosti zadržen k výslechu, později ho policie propustila. Vyšetřování podle dostupných informací pokračovalo i v době jeho smrti.

Od start-upu k miliardovému impériu

Quentin Griffiths patřil ke klíčovým postavám britské e-commerce. V roce 2000 společně s Nickem Robertsonem a Andrewem Reganem založil společnost ASOS, původně nazvanou As Seen On Screen. Firma se během let proměnila v globálního hráče s hodnotou kolem tří miliard liber, tedy zhruba 87 miliard korun.

Z vedení odešel v roce 2005 a následně prodal své akcie za více než 15 milionů liber (435 milionů korun). Do Thajska se přestěhoval kolem roku 2007. Po rozvodu s první britskou manželkou zde založil novou rodinu. Zanechal po sobě tři děti.

Video  Pád z lanovky vypadal hrozivě.  - Instagram
Video se připravuje ...

Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.
Spoluzakladatel ASOS Quentin Griffiths (†58) zemřel po pádu z balkonu.

Témata:
soudmiliardářmrakodrappodezřenívyšetřovánípatromódní značkapád z výškyzáhadné úmrtíspoluzakladatelpolicieDaily MailThajskopodvodbalkonMichelle ObamovásmrtPattayaASOSNick Robertson
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nový muž v životě Lely Vémoly? Foto jako důkaz
Nový muž v životě Lely Vémoly? Foto jako důkaz
Aha!
Železná lady na bruslích: Proč horoskop Martiny Sáblíkové popírá logiku a oslavuje bolest?
Železná lady na bruslích: Proč horoskop Martiny Sáblíkové popírá logiku a oslavuje bolest?
Dáma.cz
5 tipů, jak vyzrát na střevní chřipku. Pomůžou dieta, pitný režim i čištěný jíl
5 tipů, jak vyzrát na střevní chřipku. Pomůžou dieta, pitný režim i čištěný jíl
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Který z manželů si má z daní odečíst dary? Příklady, jak ušetřit nejvíce
Který z manželů si má z daní odečíst dary? Příklady, jak ušetřit nejvíce
e15
Šéf NHL exkluzivně: Praha a Světový pohár? Je ve hře… Proč neřekne, jaké si přeje finále
Šéf NHL exkluzivně: Praha a Světový pohár? Je ve hře… Proč neřekne, jaké si přeje finále
iSport
Štáfek: Neutrácet za blbosti, zbraně do války, ale starat se o voliče, je největší hloupost, co jsem kdy slyšel
Štáfek: Neutrácet za blbosti, zbraně do války, ale starat se o voliče, je největší hloupost, co jsem kdy slyšel
Reflex
SOUTĚŽ: Vyhraj 1 ze 6 batohů, který tě doprovodí všude tam, kde život žije!
SOUTĚŽ: Vyhraj 1 ze 6 batohů, který tě doprovodí všude tam, kde život žije!
Lidé a země