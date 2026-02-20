Brutální únos na Náchodsku: Nešťastníka drželi 30 hodin v opuštěném skladu!

20. února 2026
20. února 2026
09:39
20. února 2026 
20. února 2026
09:07

Dvojice na Náchodsku podle kriminalistů přepadla muže, kterého naložila do auta a odvezla do opuštěného skladu. Tam ho muži zhruba 30 hodin drželi v ponižujících podmínkách, kde mu vyhrožovali násilím, pokud jim nedá informace a přístupové údaje k mobilnímu telefonu. V pátek o případu informovala policejní mluvčí Karolína Macháčková. 

Podezřelé zadržela zásahová jednotka na různých místech Náchodska, jde o recidivisty. Policie oba muže ve věku 26 a 42 let obvinila ze zločinu zbavení osobní svobody, loupeže a vydírání spáchaného ve spolupachatelství a mladšího z nich navíc z drogového deliktu, porušování domovní svobody a krádeže. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. Napadený mladý muž utrpěl lehčí zranění. Připravili ho o osobní věci a mobil.

„Jedná se mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který svou brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality. Útočníci vůči němu používali psychický nátlak i fyzické výhrůžky, mimo jiné i hrozbu připojení k elektrickému proudu o napětí 380 V a použití kyseliny,“ sdělila Macháčková. Výhrůžky nakonec nenaplnili.

„Vzhledem k povaze závažné násilné trestné činnosti a také s ohledem na trestní minulost obou mužů byla k zadržení nasazena zásahová jednotka. Jeden z nich se při zákroku pokusil utéct,“ uvedla Macháčková.

Podle kriminalistů se mladší z dvojice dlouhodobě podílel také na distribuci pervitinu. Policie mu prokázala i vloupání do bytu v Náchodě, odkud ukradl elektroniku a oblečení v hodnotě převyšující 125.000 korun. „Trestní řízení postupně odhalilo propojenou trestnou činnost, která zahrnovala násilné útoky, majetkové delikty i drogovou kriminalitu,“ dodala mluvčí. Oba obvinění byli trestně stíhání již v minulosti, policie je označila jako recidivisty.

Na oba obviněné podali kriminalisté návrh na vzetí do vazby.

