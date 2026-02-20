Vězni v USA si dlouhá desetiletí mohli, a leckde stále mohou, vybírat, na jakém posledním jídle si pošmáknou před popravou. Mnozí se rozšoupli, požadovali steaky, meníčka z fastfooodu, zmrzlinu, některé kombinace byly značně bizarní. Historicky právě tohle jídlo znamenalo pro odsouzené poslední možnost volby, bylo i určitým gestem soucitu. I tady ale zaúřadovaly restrikce, například v Texasu se musí vězeň spokojit s tím, co dostanou ostatní, jinde se musí vejít do omezeného rozpočtu. Jaká poslední jídla si odsouzení vybírali a vybírají?
Poslední večeře odsouzenců na smrt: Jedna oliva, zmrzlina i menu z fastfoodu
1.Victor Feguer, 15. března 1963, Iowa
Požádal pouze o jednu černou olivu s peckou. Údajně řekl, že chce, aby mu z těla vyrostl strom, olivovník, jako symbol smíření. Byla to snaha o pozdní vyjádření lítosti? Těžko říci. Pecku po vykonání exekuce našli v kapse jeho obleku.
Feguer byl odsouzen za únos a vraždu lékaře v roce 1960. Oběť, kterou si náhodně vybral v telefonním seznamu, vylákal pod záminkou, že žena potřebuje lékařské ošetření. Nebožáka unesl do sousedního státu, zastřelil a tělo ukryl. Byl o několik dnů později dopaden, když se pokoušel prodat lékařovo auto.
Federální soud jej odsoudil k trestu smrti, popraven byl oběšením. Byl posledním vězněm popraveným ve Spojených státech na federální úrovni před dlouhou přestávkou, která trvala do roku 2001, a zároveň posledním odsouzeným popraveným ve státě Iowa.
2.Ted Bundy, 24. ledna 1989, Florida
Nepřál si nic extra, vyfasoval standardní vězeňskou večeři: steak, vejce, hash browns, toast s máslem a džemem, mléko a džus. Jídlu ale moc nedal. Někteří to přičítali snaze zachovat si do poslední chvíle kontrolu a odstup.
Ted Bundy byl brutální sériový vrah působící v 70. letech napříč několika státy USA. Vybíral si převážně mladé ženy, často studentky. Pohledný vystudovaný psycholog se po desetiletí zapírání přiznal k nejméně 30 vraždám. Skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Některé ženy unesl z veřejných míst, jiné napadl na kolejích. Omráčil je, uškrtil, některé posmrtně znásilnil, několika oddělil hlavu od těla. V letech 1977 – 1978 uprchl z vězení a dále vraždil. Nakonec byl po dopadení odsouzen k trestu smrti. Skončil na elektrickém křesle.
3.John Wayne Gacy, 10. května 1994, Illinois
Jeho poslední jídlo bylo smažené kuře z KFC, krevety, hranolky, jahody a Coca-Cola. Fastfoodový řetězec si možná zvolil proto, že v něm v minulosti pracoval jako manažer. Je tak možné, že bylo i nostalgickým návratem do minulosti nebo jen touhou naposled ochutnat oblíbený pokrm.
John Wayne Gacy byl odsouzen za vraždy mladých mužů a chlapců v letech 1972–1978 v Illinois. Z 33 obětí přežily jen dvě. Oběti často lákal na nabídku práce nebo finanční pomoci. Většinu zabil ve svém domě a pohřbil pod podlahou. Byl zatčen poté, co zmizel chlapec, který nechal vzkaz, že jde na schůzku s ním. Veřejnost případ šokoval, Gacy vystupoval jako společenský člověk, dokonce příležitostně jako klaun na dětských akcích. Popravili jej smrtící injekcí. Poslední slova Gacyho byla značně jadrná: „Polibte mi p*del!“Video John Wayne Gacy: Lidská zrůda převlečená za klauna znásilnila a zabila na 33 chlapců.Video se připravuje ...
4.Timothy McVeigh, 11. června 2001, Indiana
Jeho poslední jídlo bylo velmi jednoduché: dva kopečky mátové zmrzliny s čokoládovými kousky. Důvod oficiálně neuvedl, ale spekulovalo se, že šlo o jeho oblíbenou příchuť z dětství.
Timothy McVeigh byl odpovědný za bombový útok na federální budovu v Oklahoma City v roce 1995. Nálož umístěná v nákladním vozidle zničila velkou část stavby. Při útoku zahynulo 168 lidí, včetně 19 dětí, stovky dalších byly zraněny.
McVeigh čin plánoval jako odplatu federální vládě, kterou považoval za tyranskou. Byl zadržen krátce po útoku při běžné silniční kontrole. Jeho proces byl jedním z nejsledovanějších federálních případů 90. let. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven smrtící injekcí. Byla to první federální poprava po 38 letech od exekuce Victora Feguera v roce 1969.
5.Aileen Wuornos, 9. října 2002, Florida
Nepřála si klasické jídlo, požadovala jen šálek černé kávy. V posledních dnech před popravou působila psychicky vyčerpaně a smířeně s koncem. Její navýsost skromný výběr tak mohl být rezignací či demonstrativním gestem.
Wuornos zastřelila v letech 1989–1990 na Floridě sedm mužů, se kterými se setkala během své práce prostitutky. Hájila se, že to byla sebeobrana při sexuálním napadení. Oběti byly nalezeny zastřelené u silnic nebo v jejich vozidlech. Wuornos byla dopadena po zveřejnění policejních identikitů a po svědectví její partnerky. Soud dospěl k závěru, že se jednalo o úmyslné vraždy. Případ vyvolal diskuze o osudech obětí násilí, Aileen se sama jako dítě setkala se sexuálním zneužíváním. Její opakované žádosti o milost zamítl Nejvyšší soud, zemřela smrtící injekcí.
6.Ronnie Lee Gardner, 18. Června 2010, Utah
Jeho posledním jídlem bylo oblíbené maso a mořské plody, tedy steak a humr. K tomu jablečný koláč, vanilková zmrzlina. Vyžádal i i sledování trilogie Pán prstenů. Na pokrmech si pochutnal dva dny před popravou, pak držel z duchovních důvodů půst.
Ronnie Lee Gardner zavraždil barmana během loupeže v utažském baru v roce 1984. O rok později při pokusu o útěk ze soudní budovy zastřelil právníka. Vyfasoval trest smrti, během let se opakovaně odvolával s tím, že se polepšil. Marně. Jako způsob popravy zvolil zastřelení. Považoval to za humánnější než smrtící injekci. Exekuce se ujala skupina pěti dobrovolníků, jeden měl slepé náboje. Jednalo se o první takovou popravu v USA po 14 letech.
7.Lawrence Russell Brewer 21. září 2011, Texas
Objednal si doslova opulentní hostinu. Naporoučel si steaky, trojitý cheesburger, pizzu, grilované maso, smaženou okru, kuře, omeletu, koláče, zmrzlinu…, ale nakonec se jídla ani nedotkl. Dozorci sdělil, že nemá hlad. To tak vytočilo tehdejšího demokratického senátora Johna Whitmirea, že na základě jeho stížnosti bylo privilegium poslední večeře ve státě zrušeno.
Brewer byl jedním ze tří pachatelů rasově motivované vraždy Afroameričana Jamese Byrda Jr. v Texasu v roce 1998. Oběť útočníci po napadení přivázali k vozidlu a vláčeli pět kilometrů po silnici, až nebožáka usmýkali. Ke konci bylo už tělo nebožáka rozervané na dva kusy. Zločin, motivovaný rasovou nenávistí, vyvolal v USA celonárodní pobouření. Brewer byl odsouzen k trestu smrti a popraven smrtící injekcí.
8.Joseph Corcoran, 18. prosince 2024, Indiana
Jeho poslední jídlo bylo velmi jednoduché, zmrzlina Ben & Jerry’s. Prý tuto zmrzlinu doma jídávali.
Joseph Corcoran byl odsouzen za vraždy čtyř mužů, ke kterým došlo 26. července 1997 ve městě Fort Wayne v Indianě. Oběťmi byli jeho bratr James, snoubenec jeho sestry Robert a dva další. Všechny doma zastřelil legálně drženou útočnou puškou. Prý se cítil ponižován, oběti se o něm údajně bavily jako o neschopném si udržet práci. Tři zranění podlehli na místě, čtvrtý krátce poté. Znalci u něj potvrdili duševní poruchu, porota ho ale shledala trestně odpovědného. Případ se táhl roky. Corcoranova poprava smrtící injekcí znamenala v Indianě obnovení výkonu trestu smrti po více než patnácti letech.
