Sourozencům v Michalovcích někdo zapálil dvě luxusní auta: Milionová škoda a strach ze žháře!

Autor: sgr - 
26. února 2026
15:37

Krátce po čtvrté ráno vzbudily rodinu ve slovenských Michalovcích praskání a plameny. Před domem shořela dvě luxusní auta, oheň poškodil i fasádu a plynovou přípojku. Policie potvrdila úmyslné zapálení a zahájila trestní stíhání.

Rodinu probudil ve čtvrtek nad ránem nezvyklý hluk. Při pohledu z okna bylo jasné, že nejde o planý poplach. Přímo pod domem hořela dvě zaparkovaná auta. Plameny rychle sílily a během několika minut zasáhly nejen vozidla, ale i část fasády domu. Situace se dramaticky vyhrotila poté, co oheň poškodil plynovou přípojku. Z potrubí začal unikat plyn a hrozilo nebezpečí výbuchu.

„Prakticky mě probudil nějaký hukot nebo prostě něco praskalo, jsem vstal a vidím plameny před oknem,“ popsal pro slovenskou televizi JOJ dramatické chvíle majitel domu Koloman Balog. 

Video  Sourozencům někdo zapálil dvě luxusní auta.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Hasiči po příjezdu okamžitě zahájili hasební práce a současně uzavřeli hlavní přívod plynu. Díky rychlému zásahu se podařilo zabránit dalším škodám a možným zraněním.

Obě luxusní vozidla jsou zcela zničená. Zůstaly po nich jen ohořelé vraky. Předběžná škoda byla vyčíslena na 45 tisíc eur, zhruba 1,1 milionu korun.

Podle vyšetřovatele nešlo o technickou závadu ani samovznícení. Požár byl založen úmyslně neznámou osobou. Majiteli vozů jsou dva sourozenci. Rodina podle dostupných informací neměla s nikým spory a motiv útoku zatím není znám. Policie zahájila trestní stíhání pro poškozování cizí věci v souběhu s obecným ohrožením. Po pachateli se pátrá.

