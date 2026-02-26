Deváťáka spolužáci vyhecovali k sebevraždě a teď... Romanův táta zemřel při nehodě!
V roce 2023 v obci Parchovany došlo k velmi tragické události. Tehdy patnáctiletý žák deváté třídy Roman spáchal sebevraždu skokem ze střechy školy. Rodinu nyní zasáhla další nepředstavitelná tragédie. Romanův otec ve středu zahynul při střetu osobního auta a vlaku.
K nehodě došlo na volném železničním přejezdu v obci Drienovská Nová Ves. Srazil se vlak a osobní auto. Ani jeden z cestujících v osobním automobilu bohužel havárii nepřežil. „Strojvedoucí se podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Policie událost dokumentuje,“ citoval deník Plus JEDEN DEŇ policejní prohlášení. Okolnosti a příčiny tragédie jsou zatím předmětem vyšetřování.
Najevo vyšla i další velmi smutná skutečnost. Řidičem osobního auta měl být otec Romana, který před třemi lety spáchal sebevraždu skokem ze střechy školy. Tehdy patnáctiletý chlapec byl terčem kruté šikany. Osudný den se během přestávky Roman vplížil na střechu školy, odkud se pak chystal skočit. Na internetu tehdy kolovalo děsivé video, ve kterém na Romana spolužáci řvou a povzbuzují ho tím ke skoku. Z něj je patrné, že Roman před skokem váhal. „Romane, pojď dolů, č**áku. Romane, skoč!“ zaznívalo.
Mladík nakonec bohužel skočil a utrženým zraněním následně podlehl v nemocnici. Na místě neštěstí byla tou dobou i Romanova matka, která syna zoufale prosila, aby neskákal. Rodina na chlapce vzpomínala v pondělí, kdy by měl svátek. „Miláčku náš, přejeme ti krásný svátek tam nahoru. Milujeme tě a velmi nám chybíš,“ napsali příbuzní na sociálních sítích. Že jen o dva dny později budou oplakávat dalšího člena, nemohl nikdo tušit.
