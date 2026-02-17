Šok na ulici v Itálii: Čech s podříznutým hrdlem?

V Turíně byl na ulici nalezen mrtvý Čech.
V Turíně byl na ulici nalezen mrtvý Čech.  (Autor: Profimedia)
Autor: avi - 
17. února 2026
12:45

Hororová scéna uprostřed ulice se naskytla kolemjdoucím v Turíně. Tam byl v kaluži krve nalezen postarší muž s podříznutým hrdlem. Podle italských serverů se jednalo o Čecha. Policie má nyní za úkol odhalit, zda šlo o brutální vraždu nebo zoufalý čin člověka v koncích.

Italští policisté v Turíně mají za úkol objasnit případ, který je opředen rouškou tajemství. Kolemjdoucí objevili v tratolišti krve mrtvého muže (†58) s podříznutým hrdlem. Záchranná služba už mu nemohla žádným způsobem pomoci, informuje italský deník Mondo.

Podle informací zahraničních serverů je mrtvý muž české národnosti. Nedaleko těla policie nalezla také nůž, který mohl být použitý při útoku. Přestože policie zahájila vyšetřování pro podezření z vraždy, nelze zatím vyloučit ani možnost sebevraždy.

Témata:
sebevraždasmrtvyšetřováníčeši v zahraničípolicievraždaTurínMondo
Kája KCP ( 17. února 2026 13:02 )

Sám si podřízne hrdlo? Divné.

Uživatel_5916514 ( 17. února 2026 13:02 )

Asi fanoušek hokeje.

