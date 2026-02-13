Když přidal další informaci, že si zároveň někdo zkouší na ni zřídit vysoký úvěr, propadla nešťastnice panice. Dostalo se jí však ujištění, že případ převezme bankovní experty, který vše vyšetří.
Další den ženu opravdu kontaktoval expert, který nabídl řešení. Poškozenou postupně ve video hovorech instruoval k několika výběrům hotovosti. Žena vybírala peníze nejen ze svého účtu, ale i z kont rodinných příslušníků.
„Získanou skoro třímiliónovou hotovost následně, znovu podle pokynů bezpečnostní agenta, ve čtyřech případech osobně na různých místech předala spolupracovníkovi bankovního experta,“ popsal známý scénář policejní mluvčí Bohumil Malášek. Až poté, co telefonická „masáž“ skončila, pochopila žena, že sedla na lep podvodníkům.
Podobný případ jen s menší škodou se odehrál na Brněnsku. I tam se stala obětí podvodníků starší žena (52). Ta během několika hodin odeslala na určená konta více než půl miliónu korun.
VIDEO: Policie zveřejnila nahrávku podvodníka
Policie zveřejnila nahrávku podvodníka, který láká z lidí peníze. Policie České republiky
