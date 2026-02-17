Při požáru v Barceloně zemřelo pět mladých lidí: Mezi oběťmi i děti?!
Pět mladých lidí, zřejmě včetně nezletilých, zemřelo a další čtyři osoby byly zraněny v noci na dnešek při požáru v jednom domě ve městě Manlleu v provincii Barcelona na severovýchodě Španělska, informují místní média. Příčina požáru, který vypukl v nejvyšším patře v neobývané části domu, není jasná.
Hasiči dostali hlášení o požáru domu v Manlleu v pondělí krátce po deváté večer. Nejméně čtyři oběti byly nalezeny uvnitř prostoru, kde vypukl požár. Z dosud nejasných důvodů se tito lidé nemohli dostat ven. V úterý potvrdili pět obětí, jejichž věk byl měl být určen během dopoledne. Některá těla byla spálena k nepoznání, napsal deník El Periódico. Podle něj je ale jasné, že všechny oběti byli mladí lidé a někteří mohli být nezletilí.
Požár vznikl ve skladovacím prostoru na střeše budovy. Některá média původně psala o tom, že prostor byl využíván k bydlení, což se ale zatím nepotvrdilo, napsal deník El País. Není jasný ani důvod, proč tam mladí lidé byli. Deník El Periódico s odvoláním na lidi ze sousedství uvedl, že tam mladí chodili kouřit.
Starosta města Manlleu Arnau Rovira dnes ráno kvůli neštěstí vyhlásil třídenní oficiální smutek a na 19:00 vyzval k minutě ticha za oběti.
