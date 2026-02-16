Nebezpečná výzva se šíří Českem! Dívka kvůli červenému delfínovi skončila v nemocnici
Českým internetem se šíří nebezpečná hra pro mladistvé. Takzvaný červený delfín se skládá ze série výzev, které postupně přitvrzují. Jeho „kurátoři“ kontaktují děti a pod výhrůžkami je nutí k postupně stále extrémnějším kouskům. Dívka v Prahy po účasti ve hře dokonce skončila v nemocnici. Podobný trend se v Čechách objevil už před zhruba deseti lety, tehdy pod názvem modrá velryba.
Všechno to začíná nevinně. Jde o profily s názvem Červený delfín a podobně, které buď přidávají příspěvky vyzývající k napsání anebo dětem sami rovnou píšou. O co přesně se hraje není jasné, hra však spočívá v různých výzvách, které profil dítěti zadává. Za výzvami však stojí takzvaní kurátoři, kteří postupně zvyšují náročnost a nebezpečnost výzev.
Obzvlášť děsivý je nedávný případ dívky, která po splnění několika úkolů skončila hospitalizovaná v Motole. „Plnila nejdřív úkol, kde měla inhalovat z ručníku parfém minimálně 10 minut a pak se u toho natočí,“ popsala pro CNN Prima News doktorka z urgentního příjmu Júlia Miklošová. Výzvy se postupně stupňovaly a zahrnovaly například i vyřezávání písmen a čísel do kůže. „Poté přišla výzva, aby požila náplň do elektronické cigarety,“ uzavřela lékařka.
Dívka nejprve odmítla, začaly jí pak chodit výhrůžné zprávy. Anonym jí poslal fotku její rodiny a vyhrožoval, že jim ublíží. Právě to je u podobných případů prý velmi časté. „Oni časem nasbírají materiály, fotky a používají je k tomu, aby to dítě nevyskočilo z té hry, k nějakému vydírání nebo vyhrožování,“ vysvětlil odborník na kyberbezpečnost Miloslav Lujka.
Nejedná se první podobný případ u nás. Zhruba před deseti lety se na českém internetu objevila výzvy s názvem Modrá velryba. Ta fungovala na stejném systému „kurátorů“ profilů, kteří dětem zadávali postupně stále extrémnější úkoly. V rámci té mělo dojít i k několika sebevraždám dětí.
