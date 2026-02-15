Svědectví o znásilnění i dětské prostituci: Na české seznamce řádí predátoři
Gay seznamka NaKluky.cz patří k největším serverům svého druhu v Česku. Některé uživatele ohrožují sexuální predátoři! Magazín Qult, který na celý případ upozornil, sesbíral šokující svědectví. Lukáše i Kryštofa prý útočník vydíral i znásilnil. Podobných případů by mohly být stovky. Průzkumy přitom naznačují, že predátoři často ani nejsou homosexuálové.
Na gay seznamce NaKluky.cz podle magazínu úřadují celé zástupy sexuálních predátorů. Na platformě šlo údajně najít i inzerci s dětskou prostitucí. Server pro svůj pokus vytvořil hned několik falešných profilů. Jedním z nich byl i ve skutečnosti neexistující David (15). Během chvíle projevilo zájem téměř 200 mužů. Desítky z nich přitom v konverzaci pokračovaly i tehdy, co David přiznal svůj skutečný věk – 13 let. Mnoho z nich prý chtělo dokonce poslat nahé fotky!
Bolelo to, tekla krev
Pro Qult promluvila i jedna z obětí. Lukáše (20) jiní uživatelé opakovaně žádali o zaslání fotek, včetně těch intimních. Jeden z mužů ho dokonce začal vydírat. „Hrozil mi, že pokud nepošlu další fotografie a nebudu dělat věci, které po mně chtěl, tak všem prozradí, že jsem gay a rozešle fotky mým rodičům a kamarádům,“ prozradil rodák ze severu Čech, který začal seznamku používat ve svých patnácti letech. Sám Lukáš připustil, že na platformě objevil i řadu normálních, fajn lidí. Ve většině případů narazil na pravý opak. „Styděl jsem se a taky jsem měl strach, že bych rodičům musel říci o své sexuální orientaci. A už to mi připadalo jako konec světa,“ pokračoval ve své výpovědi. Ze strachu se s mužem nakonec setkal.
„(...) Hned potom, co jsme se sešli, měl úchylné řeči. Když jsme byli kousek od nějakých garáží, tak mě za jednu z nich zatáhl a začalo to. Nejdřív mě donutil k orálnímu sexu a pak přešel k análnímu. Strašně to bolelo a jemu to bylo jedno, nutil mě být ticho. Pak v podstatě hned odešel,“ popsal Lukáš.
O zkušenost se podělil i Kryštof. Stejně jako Lukáše ho kontaktovali zejména starší muži po třicítce. Zprvu si myslel, že se svou novou známostí přes internet navázal přátelský vztah. Při setkání ho útočník napadl, povalil na zem a znásilnil. „(...) Šlo o můj první sex. Prosil jsem ho, ať toho nechá. Nenechal. Dokonce si to celé natáčel a pak mě nechal ležet na zemi. Tekla mi krev,“ řekl Kryštof.
Zkušenost na obou zmíněných obětech zanechala obrovské rány. Nutno podotknout, že podobných případů mohou být stovky. Podle průzkumu CZECHSEX nahlásí sexuální nátlak či násilí pouze 2% mužů. Vyplývá z něj navíc, že mnoho predátorů ani nejsou homosexuálové. „Většina mužů, kteří obtěžují malé chlapce, nejsou gayové. Pouze 21 % pachatelů, kteří napadli malé chlapce, byli výlučně homosexuální. Téměř 80 % z nich bylo heterosexuálních nebo bisexuálních a většina z nich byla ženatých a měla děti,“ uvedl k tomu spoluautor výzkumu Gene Gordon Abel.
Účty aktivní i po letech?!
Redakce Blesku kontaktovala i samotného provozovatele serveru NaKluky.cz Zdeňka Večeřa. Ten prý považuje bezpečnost uživatelů za klíčové téma.
„Používáme kombinaci technických a organizačních opatření, například automatizované ochrany proti spamu, phishingu a dalším podvodným vzorcům chování. Současně umožňujeme uživatelům závadné chování a obsah jednoduše nahlásit,“ řekl. Server prý závadný obsah či účty neokladně odstraňuje. Zde ovšem Večeřa zdůraznil, že dokládání nevhodného chování uživatelů je přinejmenším problematické. „V odůvodněných případech kontaktujeme Policii ČR a domlouváme se na dalším postupu. Pokud nám uživatelé nahlásí problém, řešíme jej v rozsahu informací, které nám poskytnou,“ dodal Večeřa.
Vyjádření je v rozporu s analýzou zmíněného magazínu. Množství predátorských profilů na konkurenčních webech údajně ani zdaleka nedosahuje takových čísel. Některé účty, které figurovaly v predátorských kauzách, přitom prý nikdo ze seznamky neodstranil ani po 6 letech.
Nejste na to sami
Máte dojem, že jste obětí sexuálního násilí? Na své prožitky nejste sami. I anonymně, nonstop a zdarma vám pomohou odborníci na lince pomoci 116 006.