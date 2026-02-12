Češky v Itálii skolil vir: Do nemocnice v bezvědomí! Nemoc řádí i na olympiádě
Hrůznou dovolenou zažily dvě Češky v Itálii. Při návštěvě jihoevropské země se nakazily nebezpečným virem. Jedna z nich dokonce skončila v bezvědomí. Viry v Itálii způsobují komplikace i na olympijských hrách.
O nepříjemnou zkušenost se jedna z Češek podělila na sociálních sítích. Nemoc propukla při návratu do České republiky. „Po vzletu se mé kamarádce udělalo nevolno a prozvracela celý dvouhodinový let zpátky. Po přistání se situace moc nelepšila,“ uvedla Češka v příspěvku. Stav se naopak začal výrazně zhoršovat. Kamarádka ztratila vědomí. Na řadu přišla záchranka a převoz do nemocnice.
Následky i po týdnech
„Tam se k nám chovali slušně a přívětivé. Lékař vyhodnotil situaci jako akutní a okamžitě se rozhodl nasadit kapačky. Ale! Neudělal ani předtím, ani potom žádné vyšetření, testy, odběry, nic. Pouze předepsal léky k užívání,“ pokračovala Češka s tím, že následně obě ženy odjely domů. Nemoc ale druhý den naplno propukla i u první Češky.
Příznaky nemoci neustoupily ani po několika týdnech. „Kamarádce se snad zlepšil stav teprve v neděli, já zatím stále zápasím. Koncem minulého týdne jsem se již cítila o poznání lépe, a tak jsem jeden den vyrazila do práce,“ napsala.
S norovirem mají v tuto chvíli problémy na olympijských hrách. Například finský kádr hokejistek musel kvůli nemoci před pár dny přeložit zápas s Kanadou. Opatření zavedl i český tým.
Norovirus
● Příznaky: silné zvracení, nevolnost a průjem, bolest žaludku, břicha, bolest končetin a horečka; u většiny lidí se příznaky objeví 12 až 48 hodin po nákaze a trvají až tři dny
● Zdroj nákazy: kontakt s infikovanou osobou, konzumace intoxikované potravy nebo vody a dotyk kontaminovaných povrchů a následný styk úst s rukou
● Léčba: proti tomuto viru neexistuje žádný specifický lék a lékaři doporučují pít hodně tekutin, aby nedošlo k dehydrataci
