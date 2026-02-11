Hrůza v Chrudimi: Mladík ubodal vlastního otce?!
Policie vyšetřuje úterní napadení v Chrudimi, kde útočník vážně zranil staršího muže.Na místo přiletěl vrtulník, zraněný muž ale bohužel v nemocnici zemřel. K případu se vyjádřili místní. Vraždil nezletilý mladík?!
„Aktuálně zasahuje několik policejních hlídek, ZZS (zdravotnická záchranná služba) a LZS (letecká záchranná služba) v Chrudimi u fyzického napadení. Situaci máme pod kontrolou, občanům nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedli policisté v úterý.
Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Josef Strašík uvedl, že na místo záchranáři vyslali všechny typy posádek, včetně vrtulníku. „K napadení mezi dvěma osobami, které se znaly,došlo v bytě. Jednu jsme na místě zadrželi, druhá v nemocnici podlelha svým zraněním.Kriminalisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu vraždy,“ dodali policisté ve středu na sociální síti X.
Jak uvedla redakce CNN Prima News, podle sousedů by mohlo jít o otce a nezletilého syna. Útočnou zbraní měl být přitom nůž. „Nikdy jsem neviděla, že by se třeba prostě hádali, vždycky se spíše smáli. Byli úplně v klidu,“ řekla jedna ze sousedek. Nutno podotknout, že policie jakýkoliv příbuzenský vztah dosud nepotvrdila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.