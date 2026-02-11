Hrůza v Chrudimi: Mladík ubodal vlastního otce?!

Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Ilustrační foto.
Autor: ČTK, btk - 
11. února 2026
20:19

Policie vyšetřuje úterní napadení v Chrudimi, kde útočník vážně zranil staršího muže.Na místo přiletěl vrtulník, zraněný muž ale bohužel v nemocnici zemřel. K případu se vyjádřili místní. Vraždil nezletilý mladík?!

„Aktuálně zasahuje několik policejních hlídek, ZZS (zdravotnická záchranná služba) a LZS (letecká záchranná služba) v Chrudimi u fyzického napadení. Situaci máme pod kontrolou, občanům nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedli policisté v úterý.

Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Josef Strašík uvedl, že na místo záchranáři vyslali všechny typy posádek, včetně vrtulníku. „K napadení mezi dvěma osobami, které se znaly,došlo v bytě. Jednu jsme na místě zadrželi, druhá v nemocnici podlelha svým zraněním.Kriminalisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu vraždy,“ dodali policisté ve středu na sociální síti X

Jak uvedla redakce CNN Prima News, podle sousedů by mohlo jít o otce a nezletilého syna. Útočnou zbraní měl být přitom nůž. „Nikdy jsem neviděla, že by se třeba prostě hádali, vždycky se spíše smáli. Byli úplně v klidu,“ řekla jedna ze sousedek. Nutno podotknout, že policie jakýkoliv příbuzenský vztah dosud nepotvrdila.

Video  Divoká noc v Brně: Hromadné rvačky, útok nožem, přepadení (31.1. 2026)  - Brněnská jednička
Video se připravuje ...
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Vražda v Chrudimi. (10.2.2026)
Ilustrační foto.

Témata:
vraždanůžvyšetřovánípolicienemocniceChrudimnapadeníPardubický kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Poslední sbohem Brejchové (†86): Brodská oznámila detaily
Poslední sbohem Brejchové (†86): Brodská oznámila detaily
AHA.cz
Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha
Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha
Dáma.cz
Byla to „jen“ chřipka. Pětiletý chlapec se po běžné viróze znovu učil chodit i mluvit
Byla to „jen“ chřipka. Pětiletý chlapec se po běžné viróze znovu učil chodit i mluvit
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Rozpočet krade budoucnost občanů, zní z opozice. Sněmovna ho projednává v prvním kole
Rozpočet krade budoucnost občanů, zní z opozice. Sněmovna ho projednává v prvním kole
E15.cz
Paráda, ne? Smál se Tatar po skalpu Finů. Černák: Přece s nimi v kuse nebudeme prohrávat
Paráda, ne? Smál se Tatar po skalpu Finů. Černák: Přece s nimi v kuse nebudeme prohrávat
iSport.cz
Mariah Carey na ledě, naše beefy s Sugar Denny a Koťákem a proč nám vadí děti u vítězek?
Mariah Carey na ledě, naše beefy s Sugar Denny a Koťákem a proč nám vadí děti u vítězek?
Reflex.cz
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Lidé a země