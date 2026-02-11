K hromadnému rozesílání textovek, které vypadaly jako zprávy od pojišťoven či sociální správy a slibovaly přeplatek, si muži opatřili speciální přístroj. Jakmile adresát klikl v SMS na odkaz, dostal se na podvodné internetové stránky. Po vyplnění přístupových údajů včetně hesla do bankovní identity bylo zaděláno na malér.
„Poté na ně podvodníci začali zakládat další bankovní účty, účty u sázkových kanceláří nebo požádali o úvěr. Nakonec účty obětí vybrali,“ popsal Stanislav Kovárník z odboru analytiky a kybernetické kriminality. Oba muži z východní Evropy skončili nyní ve vazbě. Jednomu hrozí 8, druhému až 10 let vězení.
„Případ řešíme jako podvod, úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
Co radí policie
Policisté upozorňují, že instituce takto nekomunikují, v internetových adresách bývá za tečkou neobvyklá kombinace písmen. „Neklikejte na odkazy v smskách, přerušte hovor, v klidu vše ještě zvažte. Pokud i tak nemáte jasno, obraťte se na instituce, které výzvu zaslaly a ověřte si její "pravost"," zdůraznil policejní mluvčí.
Stanislav Kovárník o dopadení cizinců rozesílajících falešné SMS TV Blesk Zdeněk Matyáš
Ze zisku byl prodělek
Na podvodnou SMS doplatil už dříve muž (57) ze Šumperska. Dostal informaci, že má přeplatek 12 tisíc u zdravotní pojišťovny. Klikl na odkaz ve zprávě, který jej nasměroval k vyplnění osobních údajů, bydliště, e-mailu a telefonního čísla. Poté uvedl i údaje ke své platební kartě. Nakonec zjistil, že mu 12 tisíc nepřišlo, naopak stejná suma z jeho účtu zmizela.
Častým průšvihem je i lákavé investování se známým politikem. Podvodný investiční inzerát „zaštítěný“ politikem nalákal mj. muže (43) z Brněnska, přišel o tři miliony korun.
Zoufalý potomek v nouzi. Fintu podvodníků neprohlédla ani starší žena z Olomoucka. Její syn jí měl v SMS vzkázat, že má nový mobil, neboť starý rozbil a nutně potřebuje peníze. Žena poslala na určený účet 50 tisíc.
Peníze v ohrožení. Ředitelku ZŠ na Blanensku podvodníci natolik zpracovali tvrzením o ohrožení jejích peněz, že naposílala na tzv. bezpečný účet své úspory i peníze školy. Vzniklá škoda byla 10 milionů, policii a bance se podařilo zachránit 1,7 milionu.