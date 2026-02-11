Vyšetřovací tým šokoval o hvězdě Nirvany: Kurta Cobaina (†27) zavraždili?!

Autor: Lukáš Štěrovský 
11. února 2026
17:54

Pátý duben 1994 byl dnem, kdy se pro mnohé hudební fanoušky zastavil svět. Na věčnost se totiž odebral zbožňovaný zpěvák a frontman kapely Nirvana Kurt Cobain (†27). Teď se ale znovu rozehrává teorie, že nešlo o sebevraždu!

Původní lékařský verdikt, tedy že Cobain zemřel na následky střelné rány, kterou si po předávkování heroinem způsobil ve svém domě v Seattlu sám brokovnicí Remington Model 11, vyvrací soukromý tým nezávislých forenzních vědců. Podle nich se stal Cobain obětí vraždy!

Nový scénář

V pitevní zprávě prý odhalili hned několik detailů, které naznačují, že Cobain byl konfrontován jedním nebo více útočníky. „Heroinem ho zneschopnili a poté ho jeden z nich střelil do hlavy, vložil mu zbraň do rukou a zanechal falešný vzkaz na rozloučenou,“ shrnuje jejich verzi příběhu členka týmu Michelle Wilkinsová.

Tým argumentuje i tím, že Cobain do sebe vpravil desetkrát větší dávku heroinu, než jakou by si vpíchl i těžce závislý feťák! „Vedle těla byla sada s uzavřenými injekčními stříkačkami. Těžko věřit, že se předávkoval, a když umíral, nasadil krytky na stříkačky a vše uklidil,“ zamýšlí se Wilkinsová.

Bez kapky krve

„Navíc velikost a mechanika zbraně ji činí neovladatelnou ve stavu, v jakém se Cobain nacházel,“ uvádí Wilkinsová. „Na fotkách z místa činu je vidět, jak velká a těžká zbraň to je. Předávkovaný člověk ji prostě nemohl otočit proti sobě a zmáčknout spoušť. Na jeho rukách by pak byla spousta krve, ta se ale našla jen na košili,“ dodává.

Otevřou případ?

Úřad soudního lékaře i tamní policejní kancelář však zatím nevyslyšely prosby forenzního týmu a nemají v plánu případ znovu otevřít. „Náš lékař i detektiv dospěli k závěru, že šlo o sebevraždu, a tohoto stanoviska se nadále držíme,“ trvají si úřady na svém.

