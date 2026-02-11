Nová zahraniční studie se zaměřila na zločince vnímané veřejností jako nejpřitažlivější, od sériových vrahů přes mafiány až po odsouzenou celebritu. Výsledky poukazují na fenomén zvaný hybristofilie, tedy přitažlivost k lidem dopouštějícím se závažné trestné činnosti. Právnická firma Witan Solicitors proto nepracovala jen s dojmy, ale sestavila žebříček na základě dat z vyhledávání na Googlu a analýzy obličejových proporcí.
Lámali zákon, ale i srdce: Sexy zločinci! Jde o nebezpečný fenomén?
1.Martha Stewartová
Na vrcholu žebříčku překvapivě nestojí sériový vrah, ale americká podnikatelka a televizní hvězda s hodnocením 7,5 bodu z 10. V roce 2005 byla odsouzena za obchodování s neveřejnými informacemi a nastoupila do federální věznice, čímž se zařadila mezi nejznámější celebrity s trestní minulostí. Nešlo o násilný zločin, ale o porušení zákonů finančního trhu.
Krátký pobyt za mřížemi Stewartové paradoxně pomohl – veřejnost ocenila, že odmítla udat další osoby, a její upravený vzhled, autorita úspěšné podnikatelky i schopnost působit sebejistě po odsouzení z ní udělaly charismatickou internetovou ikonu spíš než „obyčejného“ zločince.
2.Jeffrey Dahmer
Druhé místo se skóre 6,4 obsadil jeden z nejbrutálnějších sériových vrahů moderní historie. Mezi lety 1978 a 1991 zavraždil nejméně 17 mužů a chlapců, přičemž jeho zločiny zahrnovaly sexuální násilí, vraždy, rozřezávání těl i kanibalismus.
Přes extrémní brutalitu působil v době zatčení jako nenápadný, upravený muž s brýlemi a klidným vystupováním, bez typických znaků násilníka. Právě tento civilní a „slušný“ vzhled sehrál klíčovou roli v tom, že si Dahmer během výkonu trestu vytvořil rozsáhlou fanouškovskou základnu a do vězení mu chodily stovky milostných dopisů od žen ochotných přehlédnout rozsah jeho činů, čímž se stal extrémním příkladem hybristofilie.
3.Ted Bundy
S hodnocením 6,2 se na třetí místo dostal Ted Bundy, považovaný za jednoho z nejznámějších sériových vrahů historie. Má na svědomí desítky vražd mladých žen. Své oběti často lákal pomocí lží, manipulace a pečlivě budovaného dojmu důvěryhodnosti.
Právě upravený vzhled, vysoká inteligence a pověstný šarm mu umožňovaly působit přesvědčivě nejen při páchání zločinů, ale i po zatčení. Bundy byl veřejností vnímán jako pohledný a charismatický muž, což se odrazilo v silné podpoře fanoušků během soudních procesů a v protestech proti jeho odsouzení navzdory drtivým důkazům.
4.Richard Ramirez
Čtvrté místo se skóre 5,3 obsadil „Noční slídil“. V 80. letech spáchal sérii brutálních vražd a sexuálních útoků v Kalifornii. Jeho činy patří k nejděsivějším své doby, přesto byl částí veřejnosti vnímán jako přitažlivý díky temnému vzhledu, dlouhým vlasům a drsnému výrazu zapadajícímu do obrazu nebezpečného rebela.
Během pobytu ve vězení měl Ramirez zhruba patnáct partnerek a jedna z nich, bývalá redaktorka časopisu Tiger Beat Doreen Lioy, si ho po letech dopisování dokonce vzala přímo ve věznici San Quentin.
5.Benjamin Bugsy Siegel
Pětici uzavírá s hodnocením 4,9 významná postava amerického podsvětí 30. a 40. let spojovaná s násilím, vydíráním i vraždami. Obávaný gangster byl proslulý výbušnou povahou a zároveň posedlostí vlastním vzhledem. Pravidelně cvičil, dbal na kondici a upravenost, a podle svědectví dokonce nosil v posteli řemínek pod bradou, aby zabránil předčasnému stárnutí.
Díky elegantnímu vystupování a důrazu na image patřil Siegel v hollywoodských kruzích své doby k vyhledávaným společníkům a v očích okolí působil jako charismatický gangster, nikoli jen brutální zločinec.
